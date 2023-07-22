美軍頭米利稱中國威脅為長期挑戰 擬在日本等地部署特遣隊

美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）接受日本產經新聞訪問時表示，美國將中國威脅視為長期挑戰，認為日本所扮演的角色相當重要，擬在當地部署更多軍隊及導彈。

米利指，中國正加強在海陸空、太空以至網絡方面的軍事力量，又在太平洋地區建立海外軍事據點，目標是於2049年前成為與美國對等的世界強國。此外，中國計劃強化「反介入」能力，以圖在台海危機時阻止美軍行動。

因此美國決定改編駐留在日本沖繩的陸戰隊，創立「陸戰隊濱海作戰團」（MLR），將MLR的裝備從榴彈砲等改為反艦導彈，以提升前方因應中國的嚇阻力及緊急狀況時的應對能力。

米利表示，日本自衛隊擁有很強的能力，且能與美軍互相配合，一旦發生台海危機，或太平洋地區局勢升級，日本所扮演的角色十分重要，自衛隊也將發揮關鍵作用。另為應對中國海軍艦艇在東海、南海以至其他區域的軍事行動，美國有需要在日本、越南、菲律賓等亞洲地區部署多領域特遣隊。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁