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布林肯︰美中關係需恢復穩定避免衝突 華府正落實行動

國情動向 15:56 2023/07/22

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美國國務卿布林肯表示，穩定美中關係非常重要，可以從接觸和溝通做起，避免競爭演變成衝突，相信中方亦正尋求採取相應行動。

布林肯出席阿斯彭安全論壇時談及美中關係，他認為，美中兩國若出現衝突，不符合任何一方利益，必須讓兩國關係恢復穩定。華府正落實行動，相信中方亦正展現願意有所行動。

布林肯表示，他和財長耶倫等官員早前接連訪華，相信未來會再有更多華府內閣官員到訪北京，亦會有中方官員訪美，雙方不止是要避免衝突，亦尋求在有共同利益的議題上合作。對於美國前國務卿基辛格日前以美國公民身份訪華，獲中方高級別禮遇，布林肯指，計劃下周與基辛格接觸，了解他訪華的情況。

沙利文：美中存在競爭 但確有可能建立穩定關係

在同一場合上，美國白宮國家安全顧問沙利文表示，儘管美中之間存在固有競爭，但只要瞄準核心實際的問題，兩國確實有可能建立一種穩定的關係。他還説，與大國共存將是美國施策的基本戰略前提，而與中國共存的做法會令世界更穩定、繁榮和安全。

在被問到中國是否也希望為兩國關係設置護欄時，沙利文說，他的印象是中國似乎並不希望為兩國關係「綁上安全帶」。他續稱，「中國的整體態度大概是這樣的，如果你在車上繫上安全帶後，你就會被激勵開得更快、更瘋狂，然後就會發生車禍。因此，以某種角度來說，最好是不要繫安全帶。」

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沙利文表示，「安全帶」是一個很好的類比，因為綁上安全帶大大降低了車禍的成本和後果。他說，美國隨時準備在各個層面進行軍事交流，以避免錯誤、誤判和局勢升級，但中國沒有這樣做。 

對於中方要求美方解除對中國國防部長李尚福的制裁，沙利文指，制裁不應該是中國拒絕交流的原因。他補充，中國軍方有很多人沒有被制裁，同時他自己及美國總統拜登內閣中很多人都被俄羅斯制裁，但並未有妨礙他們在必要時與俄羅斯交流。

沙利文說，幾十年來，美國和俄羅斯就減少核風險和戰略軍控等進行對話，但是，美中之間還沒有進行過類似的對話，這是不穩定的因素之一。他希望將來某一天能與北京就中國核能力進行對話，因為這是核大國的責任。

責任編輯：易燕丹

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