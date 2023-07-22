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內地城中村改造或促樓市回暖 分析：國企應帶頭探索試點方案

經濟脈搏 18:04 2023/07/22

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國常會審議通過《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》，提出加大對城中村（指留存在城市區域內的傳統鄉村）改造的政策支持，鼓勵和支持民間資本參與。分析認為，民營經濟尚未恢復，應由國企帶頭探索試點方案。

城中村改造的重要性再度提升。而據第七次全國人口普查數據，目前全國有7個超大城市（城區常住人口1000萬以上），包括上海、北京、深圳、重慶、廣州、成都、天津；特大城市（城區常住人口500-1000萬）則有14個，包括武漢、東莞、西安等。

內媒《第一財經》引述58安居客房產研究院分院院長張波分析稱，在超大、特大城市進行城中村改造，對於增加優質租賃房源供給，改善城中村內居民居住條件，提升整體市容市貌都有較大好處。

「值得關注的是改造本身也會帶來很多住房需求，導致城市中長期購房需求有所提升，短期來看，則可能會拉動部分區域板塊的熱度提升。」張波說。

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國海證券認為，在超大特大城市積極穩步推進城中村改造，一方面可以彌補投資，另一方面城中村改造可以騰出好地塊。「一二線城市核心土地資源稀缺，過去多通過棚改供應核心土地，近年棚改量減少，可出讓的核心地塊也相應變少，城中村改造可以有效彌補這部分空缺。」

廣東住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，城中村改造一方面是修復內需和消費潛力的必然選擇，另一方面是引導和釋放內需的必然選擇。對房地產業而言，城中村改造能夠構建先租後買的消費新模式，也能逐步讓新市民、年輕人、外來人口升級住房消費，從而為商品房市場可持續發展創造條件。

不過李宇嘉也指出，此次國常會強調「超大、特大城市」，是因為其他城市可能不是人口淨流入城市，而城中村改造投入的資金體量又比較大，不太容易推廣。

他認為，目前民營經濟的情緒還在修復中，短期內吸引大量社會資本進入存在難度。當下更有可能先由國企打頭來探索一些可行的試點方案，形成示範效應，再慢慢提高市場比例。

責任編輯：易燕丹

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