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浙江杭州富陽暴雨引發洪水 致5死2失聯

社會熱點 15:17 2023/07/23

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昨日（22日）下午，浙江杭州富陽區部分區域突降暴雨，大源鎮一村子突發洪水，多戶村民家房子被淹，村委會證實，已有5人死亡2人失聯。目前，當地多個部門正展開群眾轉移和搜救工作。

據內媒報道，7月23日，杭州市富陽區大源鎮駱村一位村民稱，昨日下午5時許，當地開始下大暴雨。大約1小時後，當地一條河的水位暴漲，水流漫過河岸，村裡多戶村民家的房子進水，有車子被衝走，還有村民的房子被衝垮，她聽說有村民被洪水衝走。

駱村村民駱先生表示，目前他和家人已經轉移到大源鎮上，他家房子的地下室被泡了，價值數萬元的貨物受損。他聽說村裡有幾位村民失聯，其中有三個人是他認識的。失聯村民有的是開小店的，洪水來時，他們想搶救一點東西出來，結果被衝走了，被找到時已經不幸身亡，目前還有兩名村民沒有被找到。

一位知情人說，她的舅公舅婆被大水衝走，目前舅公已經被找到，但舅婆還沒找到。

網傳視頻顯示，一條不寬的河道中，急流從上游傾瀉而下，漫過河岸衝入河道兩邊的居民家中，幾輛私家車被急流卷入河中；消防救援人員在夜色中展開救援工作，大水退去後，幾輛私家車堵塞在河道中間，有救援車輛開展清理工作。

駱村村委會工作人員證實，有7位村民被衝走，目前有5人被找到，還有2人失蹤，目前多個部門正在搜尋中。被找到的5位村民中，有一人送醫後不治身亡，其他4人被找到時已沒有生命體徵。

責任編輯：尹航

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