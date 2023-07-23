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鄭永年：中方高規格接待基辛格 釋出願對話的訊號

國情動向 20:25 2023/07/23

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美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）上周的訪華之行受到中方高規格接待。被視為中共總書記習近平智囊的學者鄭永年解讀稱，高規格接待是要釋放中方願意對話的積極訊號。他認為，有必要提升對AI（人工智能）的戰略性認識，未來如果中美能在AI領域旗鼓相當，或許會出現大談判（Grand Bargining）的新基礎。 

中國領導人高規格會見基辛格 釋放願對話的訊號

基辛格早已卸任國務卿一職，但仍受到中方的高規格接待，並與中國國家主席習近平、中共中央外事辦主任王毅、中國國防部長李尚福會晤。《人民日報》旗下新媒體「俠客島」專訪學者鄭永年認為，基辛格是為對話而來。中國領導人高規格會見基辛格，就是要釋放願意對話的積極訊號，願意世界秩序恢復穩定，中國會繼續擔當和平發展的角色。

鄭永年現為香港中文大學（深圳）校長講座教授。他曾於2020年出席國家主席習近平主持召開的經濟社會領域專家座談會，被視為中央智囊，甚至有「國師」之稱。 鄭永年於2019年曾提出香港須「二次回歸」，影響了中央對港方針。 今年5月，鄭永年獲邀擔任香港特首政策組成員，成為特首李家超的智囊。 

王毅晤基辛格 稱試圖改造或圍堵中國都不可能

基辛格：美中已「站在懸崖之上」 緊張關係或致台海爆軍事衝突

AI是中美間能真正坐下來談判的基礎

鄭永年說，最近美國高官密集來華談外交、經貿和氣候合作，這些議題都很重要，但基辛格認為這些還不足以構成中美間基底性的問題。對於甚麼才是中美關係穩定的「基底」，基辛格認為，人工智能（AI）現在才是中美之間能真正坐下來談判的基礎，這是AI對國際政治的意義。

值得一提是，在中國外交部公布的王毅與基辛格的會談內容中，就包含人工智能。鄭永年說，基辛格認為人工智能是下一個能夠主導世界的東西，他同意基辛格的觀點，認為有必要提升對人工智能的戰略性認識。

鄭永年說，人工智能對國家社會、內政外交會產生重大影響，尤其是一旦被軍事化，不僅有可能激化國家間衝突，甚至可能對世界產生毀滅性影響。當年世界「冷和平」是因為美蘇都擁有毀滅對方的核力量，未來如果中美能在AI領域旗鼓相當，或許會有一個大談判（Grand Bargining）的新基礎出現。

他還指出，芯片對科技進步和人工智能的影響太大，在真正高端、用於人工智能的芯片領域，中美競爭可能愈來愈激烈。

白宮對基辛格更易與華官員會晤感遺憾 將努力重啓美中軍事溝通

基辛格百歲誕辰之際 內地官媒：他身上有美國最缺的東西

責任編輯：尹航

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