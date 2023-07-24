發改委：梳理吸引民間資本項目清單 明確一批行業鼓勵參與

國家發改委向各省區市印通知，要求提振民間投資信心、努力調動投資積極性，將在交通、新能源、先進製造業等領域地明確一批鼓勵民間資本參與的重點細分行業，各省需全面梳理吸引民間資本項目清單，在國家重大工程和補短板項目中挑選回報機制明確、投資收益水平較好的向民間資本進行推介。

通知指出，要切實做好促進民間投資工作，激發民間資本投資活力，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程、重點產業鏈供應鏈項目建設。各省級發改革委要明確本地區民間投資佔比、民間投資中基礎設施投資增速的工作目標，分解重點任務，制定具體措施，壓實各方責任，推動各項工作落到實處。

其中，明確一批鼓勵民間資本參與的重點細分行業，將在交通、水利、清潔能源、新型基礎設施、先進製造業等領域中，選擇市場空間大、發展潛力強、符合國家重大戰略和產業政策要求的細分行業鼓勵參與；組織梳理相關細分行業的發展規劃、產業政策、財政金融支持政策等，幫助民營企業更好進行投資決策。

全面梳理吸引民間資本項目清單，各省級發展改革委要從國家重大工程和補短板項目中，認真選取投資回報機制明確、投資收益水平較好、適合向民間資本推介的項目，形成擬向民間資本推介的重大項目清單。要積極組織本地區有關方面，因地制宜選擇適合民間資本參與的重點產業鏈供應鍊等項目，形成擬向民間資本推介的產業項目清單。要組織梳理完全使用者付費的特許經營項目，形成擬向民間資本推介的特許經營項目清單。

另外，優化民間投資項目的融資支持，發改委將按照「成熟一批、推薦一批」思路，向有關金融機構推薦民間投資項目，金融機構按照市場化法治化原則，獨立評審、自擔風險等原則，自主給予金融支持；與有關政策性開發性銀行、國有商業銀行加強對接，引導加大融資支持力度。

責任編輯：陳建錫