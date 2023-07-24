官媒：貨幣政策儲備足 三季度有望再度降準

內地官媒《中國證券報》今日刊文引述專家表示，貨幣政策加大調控力度有較充足的空間，預計第三季度人行或再度實施降準，以提振社會總需求。在美聯儲加息進程基本結束後，不排除第四季度迎來小幅降息的可能性。

當前問題是總需求不足 貨幣政策需進一步放松

中國社會科學院學部委員余永定說，在總需求不足的情況下，貨幣政策有效性會出現問題。當前面臨的最尖銳問題是總需求不足，或者說是有效需求不足。在此情況下，貨幣政策有必要進一步放松，貨幣政策傳導機制也需進一步完善。

繼續保持貨幣總量的穩定增長成為當下市場共識。為加大對金融機構的流動性支持，植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平認為，第三季度內法定存款準備金率有望繼續下調，從而有效對衝第三季度、第四季度將到期的中期借貸便利（MLF），以保持合理的中長期流動性供給，增加金融機構可用資金、降低期限錯配等風險。

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粵開證券研究院院長羅志恆亦表示，當前商業銀行的加權平均法定存款準備金率有進一步下調空間。適時適度降準，有助於保持流動性合理充裕，促進信貸合理增長，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。

專家建議進一步全面降息

中國人民大學經濟學院教授于澤表示，從企業端看，經濟循環速度在逐漸放緩。需進一步降低企業融資成本，降低利息支付，以減輕成本壓力。在降息過程中，也需考慮銀行的淨息差水平。建議進一步全面降息，兼顧存貸款、負債和投資兩端，從而保證一定的、正常的銀行淨息差空間，防止在商業銀行領域出現過度風險積累。

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連平表示，今年下半年尤其是第三季度，有關部門對價格型工具的使用可能會比較謹慎。下半年人行或適度下調支農支小再貸款、專項再貸款等結構性工具利率。在美聯儲加息進程基本結束後，不排除第四季度迎來小幅降息的可能性。

天風證券首席固定收益分析師孫彬彬認為，降息窗口最早可能出現在第四季度。他分析，6月降息落地僅過去一個月，增量政策仍在研究推出的過程中，因此，近期再次降息的可能性不高。此外，考慮到海外加息進程尚未終結，中國貨幣政策操作仍需關注內外均衡。

責任編輯：尹航

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