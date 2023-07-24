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習近平主持中央政治局會議：加大宏觀政策調控力度 推動經濟好轉

經濟脈搏 17:20 2023/07/24

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中共中央政治局今日（24日）召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。

會議認為，今年以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門更好統籌國內國際兩個大局，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，國民經濟持續恢復、總體回升向好，高質量發展紮實推進，產業升級厚積薄發，糧食能源安全得到有效保障，社會大局保持穩定，為實現全年經濟社會發展目標打下了良好基礎。

會議指出，當前經濟運行面臨新的困難挑戰，主要是國內需求不足，一些企業經營困難，重點領域風險隱患較多，外部環境複雜嚴峻。疫情防控平穩轉段後，經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程。我國經濟具有巨大的發展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變。

會議強調，做好下半年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，全面深化改革開放，加大宏觀政策調控力度，著力擴大內需、提振信心、防範風險，不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

會議指出，要用好政策空間、找准發力方向，紮實推動經濟高質量發展。要精準有力實施宏觀調控，加強逆週期調節和政策儲備。要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，延續、優化、完善並落實好減稅降費政策，發揮總量和結構性貨幣政策工具作用，大力支持科技創新、實體經濟和中小微企業發展。要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。要活躍資本市場，提振投資者信心。

會議強調，要積極擴大國內需求，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用，通過增加居民收入擴大消費，通過終端需求帶動有效供給，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來。要提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休閒、文化旅遊等服務消費。要更好發揮政府投資帶動作用，加快地方政府專項債券發行和使用。要制定出台促進民間投資的政策措施。要多措並舉，穩住外貿外資基本盤。要增加國際航班，保障中歐班列穩定暢通。

會議指出，要大力推動現代化產業體系建設，加快培育壯大戰略性新興產業、打造更多支柱產業。要推動數字經濟與先進製造業、現代服務業深度融合，促進人工智能安全發展。要推動平台企業規範健康持續發展。

會議強調，要持續深化改革開放，堅持「兩個毫不動搖」，切實提高國有企業核心競爭力，切實優化民營企業發展環境。要堅決整治亂收費、亂罰款、亂攤派，解決政府拖欠企業賬款問題。要建立健全與企業的常態化溝通交流機制，鼓勵企業敢闖、敢投、敢擔風險，積極創造市場。要支持有條件的自貿試驗區和自由貿易港對接國際高標準經貿規則，推動改革開放先行先試。要精心辦好第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

會議指出，要切實防範化解重點領域風險，適應我國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。要加大保障性住房建設和供給，積極推動城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設，盤活改造各類閒置房產。要有效防範化解地方債務風險，制定實施一攬子化債方案。要加強金融監管，穩步推動高風險中小金融機構改革化險。

會議強調，要加大民生保障力度，把穩就業提高到戰略高度通盤考慮，兜牢兜實基層「三保」底線，擴大中等收入群體。要加強耕地保護和質量提升，鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興。要堅決防範重特大安全事故發生，保障迎峰度夏能源電力供應。

會議指出，要以學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育為契機，教育引導廣大黨員幹部牢固樹立正確政績觀，更好激髮乾事創業的積極性，讓勇於擔當作為、善於攻堅克難的優秀幹部脫穎而出、多作貢獻，以新氣象新作為推動高質量發展取得新成效。

會議還研究了其他事項。

責任編輯：陳建錫

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經濟 習近平 中國

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政治局會議：適應房地產市場供求新形勢 適時調整政策

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