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近5年最早一次政治局會議 分析：還有這些特別之處

國情動向 20:41 2023/07/24

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中共中央今日（24日）召開政治局會議，業內分析指，這是近5年來最早的一次，並有多個說法首次提出。

據華鑫證券，本次政治局會議在地產政策上未提「房住不炒」，首提「市場供求關係發生了重大變化」，「適時調整優化」。

在拉動內需、提振市場信心方面，會議進行了詳細部署，明確要汽車、電子產品、家居等大宗消費、體育休閒、文化旅遊等服務消費，加快地方政府專項債券發行和使用、更好發揮政府和投資帶動作用。

政治局會議：適應房地產市場供求新形勢 適時調整政策

政治局會議：增加居民收入 提振汽車、家居等大宗消費

在產業政策上，會議強調「人工智能安全發展」，再提「推動數字經濟與先進製造業、現代服務業深度融合」。

對於資本市場，會議提出要保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定。要活躍資本市場，提振投資者信心。在防風險方面，從「嚴控隱性債務」變成了「優化地方債務」。

會議還強調，將穩就業提高到戰略高度通盤考慮。仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟指出，這說明要認真重視就業市場壓力，把穩就業和穩市場主體、穩預期、穩民生、穩增長結合起來。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威稱，政府承認經濟面臨苦難，但認為困難是暫時的；會議提到加強逆週期調節，但關於財政和貨幣政策的表叔看起來和以往沒有特別不同。

龐溟則指，在財政方面，預計重在提升財政政策執行效率、資金支付效率和形成實物工作量的效率，更多減稅降費政策將落地生效，下半年地方政府債發行節奏仍有提速空間。

至於貨幣政策，第三季存在降準時間窗口，差別性準備金率，再貸款、再貼現率等結構性政策、政策性開發性金融工具、政策性貸款還有加力的空間。

官媒：貨幣政策儲備足 三季度有望再度降準

責任編輯：袁瑋婧

 

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