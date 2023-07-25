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王毅促金磚國家加強溝通 反對借網絡推「顏色革命」

國情動向 09:23 2023/07/25

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中共中央外辦主任王毅在南非出席「金磚國家安全事務高級代表之友」會議，會議圍繞網絡安全等主題進行討論。王毅提出建設公平合理、安全穩定的網絡空間等建議，呼籲各國加強戰略溝通，反對利用網絡推行「顏色革命」的企圖。王毅又分別與俄羅斯聯邦安全會議秘書、印度國家安全顧問等會面。

王毅在會議上表示，網絡安全是國家安全的重要基石，金磚國家面對共同挑戰，應該加強戰略溝通，維護共同利益。他提出四點建議，包括建設公平合理的網絡空間，踐行真正的多邊主義，建立公正合理的國際規則；建設開放包容的網絡空間，網絡空間應當是百花齊放的「大舞台」，而非數字鐵幕的「新戰場」。

建設安全穩定的網絡空間，尊重各國自主選擇的網絡發展道路，抵制網絡軍備競賽，反對利用網絡空間推行「顏色革命」的企圖；建設富有生機活力的網絡空間，統籌發展與安全，確保國家安全和公共利益，同時抓住數字機遇，彌合數字鴻溝，共享數字紅利，保障全球信息通信產供鏈開放、安全、穩定。

王毅與出席會議的俄羅斯聯邦安全會議秘書會面，王毅表示，中方願同俄方進一步加強戰略溝通，增強戰略互信，深化「一帶一路」同歐亞經濟聯盟對接，增進雙邊、地區、國際層面協調合作，共同反對霸權強權，不斷充實中俄新時代全面戰略協作夥伴關係內涵，為世界多極化和國際關係民主化注入更多新動力。

王毅另與印度國家安全顧問多瓦爾會面，王毅表示，中印要堅持兩國領導人「互不構成威脅、互為發展機遇」的戰略判斷，克服干擾困難，推動兩國關係早日重回健康穩定發展軌道。中國絕不會重蹈一些國家尋求霸權的老路，願同包括印度在內的廣大發展中國家一道，推動國際秩序朝著更加公正合理方向發展。

責任編輯：陳建錫

 

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