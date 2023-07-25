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人民幣升穿7.14關 在岸價收升666點創近兩周高

經濟脈搏 10:08 2023/07/25

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中央政治局會議昨日召開，釋放利好提振市場信心，在岸、離岸人民幣兌美元相繼升穿7.15、7.14關口。路透社引述消息人士指，中國國有大行早間在在離岸市場拋售美元，並買入人民幣，推升人民幣匯率。

人民幣兌美元在岸價（CNY）今日收報7.1365，較上一交易日官方收盤價升666點，創3月10日以來最大單日漲幅；中段高見7.1367。離岸價（CNH）持續反彈，日內升超450點，高見7.1371，最新報7.1395。

官方開出的人民幣中間價報7.1406，較上日升45點，錄四連升，並明顯強於路透預測逾600點，創7月17日以來新高。

交易員稱，政治局會議後市場情緒好轉，加上國有大行早間在離、在岸市場抛售美元買入人民幣推升匯價，導致美元多頭止損盤湧出，人民幣快速拉升。

另有市場人士指，政治局會議聲明少見地提及，要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，或意味著監管層將更為重視緩解人民幣貶值壓力，短期人民幣或重回區間震蕩走勢。

滙豐銀行報告認為，儘管政治局會議聲明缺乏刺激政策細節，但政策基調的變化令市場憧憬更多刺激措施出台。此外，聲明提到保持匯率穩定，意味著緩解人民幣貶值壓力或成為今後一段時間的政策重點。

華泰證券宏觀團隊也認為，本輪人民幣匯率波動速度會明顯放緩，且向下波動可能已接近階段性尾聲。

責任編輯：易燕丹

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