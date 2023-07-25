美國擬解除制裁一中國公安機構 換取恢復禁毒合作

美國據報正考慮正解除對中國公安部門轄下一間鑑定機構的制裁，以爭取北京在應對芬太尼危機方面與美國重新展開合作。該機構被指涉嫌參與侵犯人權。

《華爾街日報》引述多名消息人士指，美國國務卿布林肯上月訪京時向中國官員會晤時，提議與中國合作成立一個新的工作組，以恢復陷入僵局的打擊芬太尼的談判。然而，中國官員卻堅持其一貫立場，認為美國必須先取消對中國公安部物證鑑定中心的制裁，作為重啟聯合緝毒工作的先決條件。

報道指，通過這一渠道，預計中國將制定與美國合作打擊毒品的計劃，而美國則重新考慮對上述中國公安鑑定機構的限制。

美國國務院發言人米勒回應稱，布林肯從未提出過取消對中國機構的制裁，也沒有說過會考慮這樣做。消息人士則指，北京仍無同意任何事情，美國也不太可能很快將上述中國公安機構從出口黑名單中去除，是否去除，在很大程度上取決於中國政府下一步採取的措施以及雙方未來的談判。

北京在2019年宣布嚴格控制全品類的芬太尼相關藥物，回應特朗普政府的要求。自去年8月時任美眾議院議長佩洛西訪台後，兩國的禁毒合作中斷至今。

責任編輯：陳建錫