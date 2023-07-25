政治局會議 | 財政政策、貨幣政策怎麼走？一文看懂券商解讀

昨日召開的中央政治局會議提振市場情緒。中金公司解讀指，本次會議總體基調強調精準有力，貨幣政策方面增加對匯率的關注，而財政政策有望在穩增長和防風險方面綜合發力。大摩則認為，不太可能出台非常強力的刺激政策，但會採取措施，包括發行政策性銀行債券等。

後續或加大力度 支持房地產平穩健康發展

中金公司研報表示，本次會議肯定上半年經濟運行態勢，但也指出存在新的困難挑戰。宏觀政策逆週期調節與結構性政策並重。總體基調強調精準有力，貨幣政策方面增加對匯率的關注，而財政政策有望在穩增長和防風險方面綜合發力，期待「一攬子化債方案」細節落地。房地產方面，會議提出「適應我國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策」，該公司預計後續或加大力度支持房地產平穩健康發展。結構性政策在切實優化民企發展環境、產業數字化等領域也有積極部署。

A股三大指數集體高開 滬指重上3200點

華泰證券研報表示，7月政治局會議前，二季度經濟不強、財政力度邊際趨弱下投資者對增長和政策預期不高，會議呼應了上述擔憂，一方面指出當前經濟運行面臨新的困難，加強逆周期調節和政策儲備，另一方面，「擴大內需」再次上升為首要工作目標。

該公司認為，會議地產和總量政策均有提及且略超預期，對資本市場表述偏積極，或提振A股盈利預期和風險偏好，但由於本輪第三庫存周期、中周期有壓力的約束，弱復甦或仍是基準情形；產業政策繼續圍繞「高質量發展」，強調AI與先進製造業融合。

分析指9月底前可能降準 四季度下調MLF

東方金誠首席宏觀分析師王青預計，下半年將針對小微企業等國民經濟薄弱環節出台一定規模的減稅降費措施。同時，為保持基建投資合理增長，今年新增地方政府專項債額度或於三季度內全部發完；到四季度，視實際需要可能進一步增加政策性開發性金融工具額度，以穩定基建投資資金來源。

關於貨幣政策，王青認為，考慮到下半年通脹仍將處於溫和水平，貨幣政策在降息降準方面均有空間；著眼於支持銀行在三季度加大信貸投放力度，降準有可能於9月底之前落地，MLF利率則有望在四季度下調。與此同時，針對小微企業等國民經濟薄弱環節，以及科技創新、綠色發展等重點領域，結構性貨幣政策工具將重點發力。

政治局會議提振信心 在岸、離岸人民幣升穿7.15

摩根士丹利表示，會議明確傳達一個訊息，即當局希望加強逆周期調節，以支持經濟增長。大摩又表示，國務院不太可能出台非常強力的刺激政策，但會採取措施，包括發行政策性銀行債券， 來支持基建或綠色項目，放鬆對二線城市二套房購房限制，以及省市層面對消費者更多支持。

責任編輯：尹航

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