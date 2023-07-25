政治局會議定調「樓市發生重大變化」 專家指出三重訊號

昨日召開的中央政治局會議在談及房地產市場時，首次明確提出，適應中國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策。官媒中新社引述專家認為，這釋出三大重磅訊號，即金流向地產的時代結束了，開發商大規模儲備地塊的時代也結束了；中國樓市政策「工具箱」再度打開，且開得更大；城中村改造將成為接下來房地產發展的重點之一。

訊號一：房地產舊時代走向終結

何謂房地產市場供求關係發生重大變化？其突出表現在於，近兩年，房地產市場交易活躍度下滑，多地新房、二手房價格處於下跌通道，特別是今年4月份以來，房地產市場出現邊際轉弱跡象。

中指研究院市場研究總監陳文靜指出，2022年中國總人口首次下降，城鎮化進程放緩，人均住房面積明顯提升，戶均接近1.1套住房，居民基本住房需求已得到滿足，新房市場進入見頂後的回落階段。

政治局會議：適應房地產市場供求新形勢 適時調整政策

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉還指出，居民按揭買房的積極性下降，居民持有房產的意願下降。種種跡象表明，資金流向地產的時代結束了，開發商大規模儲備地塊的時代也結束了。

李宇嘉認為，未來政策重點需要逐步從增量轉到存量，從「有沒有」轉向「好不好」，政策方向也要從需求端刺激逐步轉向供給側改革。

訊號二：樓市政策「工具箱」打開

此番會議提出，適時調整優化房地產政策。這或許意味著，時至年中，中國樓市政策「工具箱」再度打開，且開得更大。

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陳文靜認為，下半年房地產政策的優化仍將以因城施策的方式推進，整體力度有望加大。普通二線和三四線城市在過去一年多的時間裡，房地產限制性政策已基本放開，當前核心一二線城市政策空間仍較大。在這些城市，優化住房信貸政策、放松郊區限購、降低交易稅費等仍是政策方向。

訊號三：再提城中村改造

繼今年4月份的中央政治局會議後，本次會議再次提出了積極推動城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設。7月21日的國常會也提及在超大特大城市積極穩步實施城中村改造。諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪認為，這將意味著城中村改造將成為接下來房地產發展的重點之一。

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李宇嘉強調，未來的政策著力點在於把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來。包括保障性住房供給加速，特別是保障性租賃住房大規模籌集建設、分配等；也包括加快推進城中村改造，解決新市民、年輕人、外來人群融入城市的問題，釋放其消費潛力；還包括老舊小區改造，釋放居民提升住房品質的潛力等。

責任編輯：尹航

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