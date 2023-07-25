內地畢業生改去非洲工作 三年儲到一線城市首期？

內地青年失業率持續高企，應届大學畢業生難以找到心儀工作。有指「能吃苦，非洲就是掙錢天堂」，引發不少應屆生將目光投向海外求職市場，但從有想法到找工作還需要經歷一個漫長的過程。

《中國青年報》報道，在社交平台上，不少求職分享貼文都表示，「在非洲工作3年，攢夠一線城市的首付」，「外派掙到人生中第一個四十萬元」等內容。從基建到外貿，部分畢業生開始瞄準海外求職，期望在這裏找到出路。

有專注海外招聘求職網站的工作人員王澤林表示，應屆生找駐外工作的趨勢從2021年開始緩慢上升，在今年表現尤為突出；甚至有留學生也開始找駐外工作，「這種情況以前很少見。」

報道指，考慮海外求職的人員多數是一些在春招和秋招中失利的國內應屆畢業生。其中很多畢業生來自「雙非」院校（即非「211工程」和非「985工程」高校的其它本科高等學校），在國內找工作沒有回音之後，開始關注駐外工作。

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但決定海外求職只是開始，從有想法到找工作還需要經歷一個漫長的過程。一位名叫張揚的應屆生表示，在找工作途中遇到不少麻煩，不僅要認真甄別信息不全面的公司，還要仔細辨別中介提供的工作崗位是否存在安全隱患。

為篩選靠譜公司，張揚費了很大力氣。他憶述曾收到幾家外貿公司的錄用通知，但都拒絕了。「有在非洲賣衣服的、也有在非洲賣汽車的，看起來不是很正規，他們的注冊信息顯示公司只有幾十個人。」最終，在投遞1600多份線上簡歷、50份線下簡歷後，張揚收到一份工作錄用通知，年薪20萬元，包食宿，工作地點在非洲加納。

對海外求職者而言，收到錄用通知並不意味著「放心」。在接受這家上市公司的入職邀約之前，張揚和駐地的工作人員進行視像通話，檢查工作及生活環境，並持續關注著國際新聞，「前段時間加納的局勢比較動蕩，我就問公司的人力資源部門，能否保證安全。」人力資源部門回復稱，當地動蕩對中國人沒什麼影響，公司的院子裏有兩個帶槍的保安，絕對保證安全。張揚了解到有將近5000名中國人駐加納，當地大使館有保障，才放下心來。

責任編輯：易燕丹

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