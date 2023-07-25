內地擬修改刑法 調整行賄罪起刑點和刑罰檔次

刑法修正案（十二）草案今（25日）提請十四屆全國人大常委會第四次會議審議。該修正案草案共修改補充刑法7條，其中草案加大對行賄犯罪懲治力度，同時增加懲治民營企業內部人員腐敗相關犯罪的條款。

在加大對行賄犯罪的懲治力度方面，草案增加規定，對多次行賄、向多人行賄，國家工作人員行賄等六類情形從重處罰。同時，調整行賄罪的起刑點和刑罰檔次，與受賄罪相銜接。

實踐中，單位行賄案件較多，與個人行賄相比法定刑相差懸殊。一些行賄人以單位名義行賄，規避處罰，導致案件處理不平衡，懲處力度不足。為此，草案將單位行賄罪刑罰由原來最高判處5年有期徒刑的一檔刑罰，修改為兩檔刑罰，即3年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金；以及3年以上10年以下有期徒刑，並處罰金。

同時，草案還增加懲治民營企業內部人員腐敗相關犯罪的條款。現行刑法規定國有公司、企業相關人員非法經營同類營業罪、為親友非法牟利罪和徇私舞弊低價折股、出售國有資產罪，這次修改在上述條文中各增加一款，將現行對「國有公司、企業」等相關人員適用的犯罪擴展到民營企業。

草案規定，民營企業內部人員具有上述相應行為，故意損害民營企業利益，造成重大損失的，也要追究刑事責任。該規定將進一步加大對民營企業產權和企業家權益保護力度，加強對民營企業平等保護。

責任編輯：易燕丹

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