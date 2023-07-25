  • 33°C
香港時間 : 2023725日 (週二) 16:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地擬修改刑法 調整行賄罪起刑點和刑罰檔次

國情動向 16:37 2023/07/25

分享：

分享：

刑法修正案（十二）草案今（25日）提請十四屆全國人大常委會第四次會議審議。該修正案草案共修改補充刑法7條，其中草案加大對行賄犯罪懲治力度，同時增加懲治民營企業內部人員腐敗相關犯罪的條款。

在加大對行賄犯罪的懲治力度方面，草案增加規定，對多次行賄、向多人行賄，國家工作人員行賄等六類情形從重處罰。同時，調整行賄罪的起刑點和刑罰檔次，與受賄罪相銜接。

實踐中，單位行賄案件較多，與個人行賄相比法定刑相差懸殊。一些行賄人以單位名義行賄，規避處罰，導致案件處理不平衡，懲處力度不足。為此，草案將單位行賄罪刑罰由原來最高判處5年有期徒刑的一檔刑罰，修改為兩檔刑罰，即3年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金；以及3年以上10年以下有期徒刑，並處罰金。

同時，草案還增加懲治民營企業內部人員腐敗相關犯罪的條款。現行刑法規定國有公司、企業相關人員非法經營同類營業罪、為親友非法牟利罪和徇私舞弊低價折股、出售國有資產罪，這次修改在上述條文中各增加一款，將現行對「國有公司、企業」等相關人員適用的犯罪擴展到民營企業。

草案規定，民營企業內部人員具有上述相應行為，故意損害民營企業利益，造成重大損失的，也要追究刑事責任。該規定將進一步加大對民營企業產權和企業家權益保護力度，加強對民營企業平等保護。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文
社會民生 罪案 罪行 貪污 中國

下一篇文章

蔡英文確診新冠 即日取消公開行程
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

王毅促金磚國家加強溝通 反對借網絡推「顏色革命」
王毅促金磚國家加強溝通 反對借網絡推「顏色革命」
外交部批日本濫用出口管制 稱將堅決維護利益
外交部批日本濫用出口管制 稱將堅決維護利益
前中央警衛局長王少軍傳死訊3個月後 官媒證實
前中央警衛局長王少軍傳死訊3個月後 官媒證實
全國人大常委會今開會審議任免案
全國人大常委會今開會審議任免案
蔡英文確診新冠 即日取消公開行程
蔡英文確診新冠 即日取消公開行程
近5年最早一次政治局會議 分析：還有這些特別之處
近5年最早一次政治局會議 分析：還有這些特別之處
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款