工信部：全力穩定企業預期、提振行業信心

中央政治局會議強調要推動經濟好轉，今日召開的工信部主管部門負責同志座談會上指出，要全力推進工業穩增長，穩定企業預期、提振行業信心。

會議關注穩預期和民營經濟

會議強調，要全力推進工業穩增長，抓好重點行業穩增長工作方案的宣貫落實，抓緊研究推進技術改造的政策措施，健全與企業的常態化溝通交流機制，更好發揮各項政策合力，穩定企業預期、提振行業信心。

切實保障重點產業鏈自主可控，加強統籌調度和督促督導，壓實各方責任，完善產業政策，強化人才隊伍建設，提升產業發展質量和全產業鏈優勢。狠抓傳統產業改造升級，深入實施增品種、提品質、創品牌「三品」行動，推進製造業卓越質量工程，加快數字化轉型，構建廢棄物循環利用體系，促進綠色低碳發展，著力提升高端化、智能化、綠色化水平，做好產業轉移這篇大文章。

著力培育壯大新興產業，抓好國家製造業創新中心建設，提升產業科技創新能力，加強通用人工智能、6G、量子科技等未來產業前瞻布局，打造競爭新優勢。

官媒：多地下半年有望自主調節樓市「四限」政策

促進中小企業專精特新發展，深入貫徹《關於促進民營經濟發展壯大的意見》，堅持「兩個毫不動搖」（毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展），堅持管理和服務並重、幫扶和發展並舉，深入推進清理拖欠中小企業賬款專項行動，加快中小企業數字化轉型步伐，加強中小企業公共服務體系建設，增強企業獲得感。

加強新型工業化等工業和信息化領域重大問題研究，強化理論闡釋，謀劃思路舉措，豐富工作抓手，增強工作前瞻性、主動性和創造性。

加強數據挖掘能力、案例剖析能力、問題研判能力建設，不斷提高工業經濟運行分析水平。完善新發展階段的產業政策體系，不斷優化產業政策實施方式，促進產業政策與財稅、金融、貿易、投資、人才等政策協同。

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責任編輯：尹航

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