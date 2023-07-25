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秦剛遭免職 王毅「再任」外長

國情動向 19:06 2023/07/25

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十四屆全國人大常委會今日（25日）舉行第四次會議，表決決定免去秦剛兼任的外交部部長職務，重新任命69歲的王毅為外交部部長。國家主席習近平簽署主席令，頒布上述任免。

在今日稍早的外交部例行記者會上，發言人毛寧多次被追問秦剛的動向，均表示沒有可以提供的訊息。

過去幾乎每天都有工作行程的秦剛，最後一次在公眾前現身是今年6月25日、在北京會見俄羅斯、越南等國官員，此後再無露面。原定訪華見秦剛的歐盟外交政策代表博雷利突然接到北京通知，需要取消行程。在外界的猜測開始不久，外交部7月11日宣布秦剛缺席東盟系列外長會議，解釋是身體原因。

及後，秦剛的動向及狀況成為全球政壇及媒體的關注點，外交部發言人幾乎隔天就被詢問，駐美大使謝鋒在當地出席活動，被主持人旁敲側擊打探口風。美卿布林肯也透過王毅轉達問候，說期望能早日見到秦剛。對於秦剛被撤換的原因，中央今次並未說明。外界曾傳出過不同版本，惟全都無法證實。

才57歲的秦剛，長年在外交系統工作，曾擔任駐英公使、外交部發言人兼新聞司司長、禮賓司司長、外交部副部長等。2021年7月底，秦剛赴美履新，成為第11任中國駐美大使。隔了不到半年、去年12月底，他被召回國內接替王毅出任外長。一般駐外使節任期為2至4年，上一任的崔天凱被派駐美國8年。

隔了僅三個月、今年3月全國兩會上，秦剛當選副國級的國務委員，成為其時黨內最年輕的黨和國家領導人。晉升速度之快，在國內政壇上極為罕見。

責任編輯：袁瑋婧

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