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美國務院：誰做外長是中方的事 將繼續與中國外長接觸

國情動向 09:18 2023/07/26

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美國就秦剛被撤職一事作出回應，稱誰做外長是中國自己的事，美方致力深化與中方的溝通渠道，繼續與中國外長王毅及其他官員接觸。

美國國務卿布林肯表示，他認識王毅超過10年，雙方多次會晤，期望能夠像過去一樣合作。負責任管控美中關係對雙方都非常重要，不論誰出任中國外長，都會與對方一同合作。他又提到秦剛，說在秦剛出任駐美大使期間認識對方，雙方有過建設性討論，認為免除秦剛職務是中方主權決定，他希望對方一切安好。

白宮發言人尚皮埃爾表示，有關安排是中國內部事務，華府致力深化與中方溝通渠道，以防出現任何誤解或誤判，這一點未有任何改變。被問到中國外長變動會否影響總統拜登與國家主席習近平未來見面或通話，尚皮埃爾稱，拜登已經清楚表明，他好快會同習近平通話，但目前未有相關公布。

國務院發言人帕特爾表示，決定誰是外交部長，是中國自己的事。美方將繼續與王毅外長和其他中國官員進行接觸，「我們仍然相信，保持溝通渠道非常重要，這是負責任地管控關係的重要途徑，也是國際社會的期望」。至於北京是否事先向華府通報人事變動，帕特爾稱除了公開報道內容，無進一步信息。

美中官員此前會面時曾討論到秦剛今年稍後訪美的事宜，帕特爾表示，美方無具體的訪問可宣布，任何對美國的官方訪問，最終要由中國政府宣布。

責任編輯：陳建錫

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秦剛遭免職 69歲王毅重新出任外長
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