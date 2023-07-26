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人民幣中間價續上調 中信證券：此輪貶值拐點已現

經濟脈搏 10:34 2023/07/26

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政治局會議就滙率表態後，週三（26日）人民幣兌美元中間價續上調，報7.1295。中信證券認為此輪人民幣匯率持續貶值的拐點已現，後續升值幅度或仍取決於經濟修復的程度和持續性。

今日人民幣中間價報7.1295，上調111點，高於路透預測值。截至上午10時11分，在岸價報7.1568，離岸價報7.1575，在岸價、離岸價均一度升穿7.14。

分析指，政治局會議時隔兩年再度就匯率問題表態，匯率預期管理信號作用強烈。此外，政治局會議關於活躍資本市場、適時調整優化房地產政策等方面的積極表述，有望在一定程度上改善市場的悲觀預期，對人民幣匯率形成支撐。

同時，美國6月的就業和通脹數據均低於市場預期，導致美元指數下行。若美聯儲加息靴子在7月落地，人民幣匯率所面臨的被動貶值壓力將趨緩。但值得注意是，未來美聯儲的貨幣政策操作仍依賴於8月和9月美國經濟數據指引，同時美聯儲官員講話以及歐洲貨幣政策緊縮節奏和經濟基本面等因素或仍構成擾動，美元指數短期內或偏弱震蕩，但難有明顯下行趨勢。

分析指出，綜合來看，在政治局會議催化、股債市場料將逐步迎來資本流入、美元指數偏弱震蕩的三重利好下，此輪人民幣匯率持續貶值的拐點已現。短期內，內外部因素均有所緩和，人民幣匯率有望偏強運行，後續升值的幅度或仍取決於經濟修復的程度和持續性。

政治局會議定調「樓市發生重大變化」 專家指釋出三重訊號

政治局會議 | 財政政策、貨幣政策怎麼走？一文看懂券商解讀

責任編輯：尹航

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