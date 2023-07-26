武漢地震監測中心網絡設備 遭境外組織攻擊（第二版）

湖北省武漢市應急管理局地震監測中心報警稱，部分地震速報數據前端台站採集點網絡設備被植入後門程序，該後門程序能非法控制並竊取地震速報前端台站採集的地震烈度數據。警方指，初步判定，此事件為境外具有政府背景的黑客組織和不法分子發起的網絡攻擊行為。

（第二版更新於15：45 新增外交部回應）

中國外交部表示，根據中方相關機構發布的通報，有外國政府背景的黑客組織對武漢市地震監測中心實施了網絡攻擊，嚴重威脅中國國家安全。我們譴責上述不負責任的行為，中方將採取必要措施維護中國的網絡安全。

據武漢市江漢區公安分局微博帳號「平安江漢」發布，武漢市應急管理局地震監測中心報警稱，該中心發現部分地震速報數據前端台站採集點網絡設備被植入後門程序。該行為對國家安全構成嚴重威脅。

目前，武漢市公安局江漢分局已根據《中華人民共和國刑法》第285條之規定，對此案立案偵查，並對提取到的後門樣本進一步開展技術分析，該後門程序能非法控制並竊取地震速報前端台站採集的地震烈度數據。

國家計算機病毒應急處理中心和360公司監測發現，武漢市地震監測中心遭受網絡攻擊，初步證據顯示網絡攻擊來自美國。

責任編輯：尹航

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