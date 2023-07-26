  • 34°C
香港時間 : 2023726日 (週三) 16:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

武漢地震監測中心網絡設備 遭境外組織攻擊（第二版）

社會熱點 11:43 2023/07/26

分享：

分享：

湖北省武漢市應急管理局地震監測中心報警稱，部分地震速報數據前端台站採集點網絡設備被植入後門程序，該後門程序能非法控制並竊取地震速報前端台站採集的地震烈度數據。警方指，初步判定，此事件為境外具有政府背景的黑客組織和不法分子發起的網絡攻擊行為。

（第二版更新於15：45 新增外交部回應）

中國外交部表示，根據中方相關機構發布的通報，有外國政府背景的黑客組織對武漢市地震監測中心實施了網絡攻擊，嚴重威脅中國國家安全。我們譴責上述不負責任的行為，中方將採取必要措施維護中國的網絡安全。

據武漢市江漢區公安分局微博帳號「平安江漢」發布，武漢市應急管理局地震監測中心報警稱，該中心發現部分地震速報數據前端台站採集點網絡設備被植入後門程序。該行為對國家安全構成嚴重威脅。

目前，武漢市公安局江漢分局已根據《中華人民共和國刑法》第285條之規定，對此案立案偵查，並對提取到的後門樣本進一步開展技術分析，該後門程序能非法控制並竊取地震速報前端台站採集的地震烈度數據。

國家計算機病毒應急處理中心和360公司監測發現，武漢市地震監測中心遭受網絡攻擊，初步證據顯示網絡攻擊來自美國。

責任編輯：尹航

 

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
網絡保安 國防 罪案 黑客 武漢 中國 地震 微博

上一篇文章

內地發今年首個颱風紅色預警 料杜蘇芮周五登陸福建至廣東

下一篇文章

吳亦凡就強姦聚眾淫亂案上訴 二審開庭將擇期宣判
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地畢業生改去非洲工作 三年儲到一線城市首期？
內地畢業生改去非洲工作 三年儲到一線城市首期？
每人收費萬元入北大？內地高校遊學團變校門口一日遊
每人收費萬元入北大？內地高校遊學團變校門口一日遊
吳亦凡就強姦聚眾淫亂案上訴 二審開庭將擇期宣判
吳亦凡就強姦聚眾淫亂案上訴 二審開庭將擇期宣判
內地發今年首個颱風紅色預警 料杜蘇芮周五登陸福建至廣東
內地發今年首個颱風紅色預警 料杜蘇芮周五登陸福建至廣東
武漢地震監測中心網絡設備 遭境外組織攻擊（第二版）
武漢地震監測中心網絡設備 遭境外組織攻擊（第二版）
遊學團亂象禁不住 北大半個月內兩度出手整治
遊學團亂象禁不住 北大半個月內兩度出手整治
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款