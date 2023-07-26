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每人收費萬元入北大？內地高校遊學團變校門口一日遊

社會熱點 14:57 2023/07/26

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隨著暑假來臨，全國各地迎來研學遊高峰。有機構以「參觀北大清華校園」、「與學霸交流」等內容作招徠，吸引不少家長為孩子報名，豈料價格不菲的遊學團出現貨不對板的現象，「名校參訪」變成「校名拍照」。

今年研學旅遊市場一路高漲，同程旅行大數據顯示，7月份研學旅遊搜索熱度上漲203%，超過親子遊大盤漲幅。驢媽媽旅遊網數據顯示，今年暑期平台研學遊產品預訂人次已超過2019年同期，文化主題研學遊人氣位居前列。

據了解，為滿足暑期公眾參觀需求，包括北京大學、清華大學等國內知名高校先後發布預約參觀消息。其中，北京大學在本月8日起恢復校園預約參觀通道，並稱參觀不收取任何費用，請參觀者拒絕以任何名義提供參觀服務的有償預約行為。

本來預約就可免費參觀的高校校園，卻變成部分研學機構的「搖錢樹」 。《北京日報》報道，丁女士為9歲兒子挑選了7月3日的名校暑期研學團，廣告中明確提到有北京大學的參觀行程，還會有一場「狀元見面會」，學生將和北大校友見面，分享成長經歷。

丁女士表示，盡管該項目9,980元（人民幣，下同）的價格遠超心理預期，但她還是為兒子報名參加，「我也希望他能進名校感受不一樣的文化氛圍，激勵他努力學習。」

然而，當兒子滿懷期待地等待出發時，丁女士卻被告知，因北大在該團期內尚未開放社會參觀，將安排前往清華或北大門口合影留念，行程替換成參觀其他博物館。丁女士批評有關研學機構虛假宣傳，「打著名校研學的旗號宣傳，結果卻被告知進不去，有種被騙的感覺！」

中國旅遊研究院院長戴斌表示，過去幾年，隨著家長對研學旅行的認識提高，更多機構從研學旅行中看到了商機，將研學游當成一門生意。

他指出，研學旅行目前還處於市場導入期，尚未完成應有的理論建構和政策設計。如果將組織者限定於學校管理者和旅行社，很容易變成一個內卷的產業體系。但如果僅僅把研學旅行當作一門生意，就算市場規模再大，也不是國家戰略格局中研學旅行應有的樣子。推動研學旅行向好發展，應由教育、文化和旅遊、地方政府等部門共同參與，建立研學營地。

責任編輯：易燕丹

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