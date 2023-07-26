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內媒：美國黑客攻擊武漢地震監測中心 目的是打探地質地形

國情動向 15:31 2023/07/26

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武漢市公安局江漢分局發布警情通報稱，武漢市應急管理局地震監測中心的部分網絡設備被植入木馬病毒。國家計算機病毒應急處理中心和360公司對木馬病毒進行溯源分析後得出結論，這個境外黑客組織來自美國。央視旗下社交媒體帳號「玉淵譚天」表示，行動背後可能是美國國防情報局。

美國國防情報局 職能包括軍事地質研究

「玉淵譚天」發布文章稱，一名專業人士介紹，地震波穿過的地下介質、結構不同時會產生波速變化，獲取地震監測中心的相關數據可推導出某一區域的地下結構和岩性，例如推測地下是否有大型的空洞，進而推測它是否是軍事基地或指揮所。

國家計算機病毒應急處理中心和360公司對木馬病毒進行溯源分析後得出結論，這個境外黑客組織來自美國。

「玉淵譚天」表示，結合這次美方對地震監測中心的網絡攻擊行動，並梳理了美國18個情報機構的職能，將目光鎖定在美國國防情報局（DIA）上。該機構的職能包括軍事地質研究，並在在幾年前就開始研究土壤對軍事行動的影響，相關研究已細分到土壤含水量、溫度分別會對軍用車輛通行產生什麼影響。

武漢地震監測中心網絡設備 遭境外組織攻擊

中國發報告指CIA網絡攻擊他國 外交部稱值得高度警惕

「玉淵譚天」還提到，在波斯灣戰爭前，美軍就對伊拉克的地質資料進行大規模地獲取、分析，確定了伊軍的指揮機構藏在地下30米處，並且，美軍還對該機構所處位置的岩層進行了地質分析。戰爭一開始，美軍發射了帶有地質信息芯片的激光制導鑽地炸彈，直接摧毀了伊軍的指揮機構。

「玉淵譚天」表示，隨著中國地質學的發展，地震監測中心監測的數據會越來越多維，這意味著一旦信息泄露，能夠被分析出來的信息會越多。

中國外交部發言人毛寧今日表示，中方將採取必要措施維護中國的網絡安全。

責任編輯：尹航

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