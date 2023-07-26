遊學團亂象禁不住 北大半個月內兩度出手整治

在義務教育「雙減」的背景下，研學旅行市場一路高漲，國內各高校今年暑假更迎來參觀遊覽高峰。熱度出現的同時，各種亂像也隨之而來，其中北京大學半個月內兩度出手整治，提醒遊客拒絕以任何名義提供參觀服務的有償預約行為。

國內知名高校相繼發布預約參觀消息，北京大學、清華大學明確，遊客可通過小程序進行預約，並憑證入校參觀。雖提前一周放票，但兩校的預約名額仍是供不應求。宋女士一家人特意帶著孩子從哈爾濱到北京，「我們動員了一家五口一起搶參觀名額，但是都『失敗』了。」

部分商家瞄準了入園參觀的市場，以研學名義開展各類行商業活動。有業內人士表示，研學遊市場存在良莠不齊的問題，一些不規範的行為不但有損校園秩序，還可能引發安全問題。

北京大學保衛部本月初通報稱，7月5日，一個名為「狼爸部落」的校外研學團隊，通過聯繫校內人員、借用賬號在樹洞平台發布預約求助信息等方式拆分預約，由多名校內師生預約入校。通報稱，將關閉組織人員的預約入校系統使用權限，不再恢復。

相隔兩周，北大再通報，7月21日，一個名為「北大金秋暑期定制課」的校外研學團隊，由部分校友通過預約同行人員的方式，拆分預約139名學員入校，每人收費10,800元，合計收費約150萬元。依據相關規定，北大將關閉相關46名校友的校友預約系統使用權限，其不再具有預約本人及同行人員權限。

針對校園參觀秩序，北大和清華均加強管理和監管，明確校園參觀不收取任何費用，提醒遊客拒絕以任何名義提供參觀服務的有償預約行為。

責任編輯：易燕丹

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