  • 33°C
香港時間 : 2023726日 (週三) 15:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遊學團亂象禁不住 北大半個月內兩度出手整治

社會熱點 15:35 2023/07/26

分享：

分享：

在義務教育「雙減」的背景下，研學旅行市場一路高漲，國內各高校今年暑假更迎來參觀遊覽高峰。熱度出現的同時，各種亂像也隨之而來，其中北京大學半個月內兩度出手整治，提醒遊客拒絕以任何名義提供參觀服務的有償預約行為。

國內知名高校相繼發布預約參觀消息，北京大學、清華大學明確，遊客可通過小程序進行預約，並憑證入校參觀。雖提前一周放票，但兩校的預約名額仍是供不應求。宋女士一家人特意帶著孩子從哈爾濱到北京，「我們動員了一家五口一起搶參觀名額，但是都『失敗』了。」

部分商家瞄準了入園參觀的市場，以研學名義開展各類行商業活動。有業內人士表示，研學遊市場存在良莠不齊的問題，一些不規範的行為不但有損校園秩序，還可能引發安全問題。

北京大學保衛部本月初通報稱，7月5日，一個名為「狼爸部落」的校外研學團隊，通過聯繫校內人員、借用賬號在樹洞平台發布預約求助信息等方式拆分預約，由多名校內師生預約入校。通報稱，將關閉組織人員的預約入校系統使用權限，不再恢復。

相隔兩周，北大再通報，7月21日，一個名為「北大金秋暑期定制課」的校外研學團隊，由部分校友通過預約同行人員的方式，拆分預約139名學員入校，每人收費10,800元，合計收費約150萬元。依據相關規定，北大將關閉相關46名校友的校友預約系統使用權限，其不再具有預約本人及同行人員權限。

針對校園參觀秩序，北大和清華均加強管理和監管，明確校園參觀不收取任何費用，提醒遊客拒絕以任何名義提供參觀服務的有償預約行為。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

暑期檔票房破100億 《消失的她》等國產電影位居前三
2023/07/22
暑期檔票房破100億 《消失的她》等國產電影位居前三
內地掀暑期海外遊學熱 14天花近10萬人民幣
2023/06/14
內地掀暑期海外遊學熱 14天花近10萬人民幣
遊學團亂象禁不住 北大半個月內兩度出手整治
今日
遊學團亂象禁不住 北大半個月內兩度出手整治

你可能感興趣

暑期檔票房破100億 《消失的她》等國產電影位居前三
12:41 2023/07/22
暑期檔票房破100億 《消失的她》等國產電影位居前三
內地掀暑期海外遊學熱 14天花近10萬人民幣
16:58 2023/06/14
內地掀暑期海外遊學熱 14天花近10萬人民幣
遊學團亂象禁不住 北大半個月內兩度出手整治
今日 15:35
遊學團亂象禁不住 北大半個月內兩度出手整治
遊學團 大學 北京大學 清華大學 中國

下一篇文章

每人收費萬元入北大？內地高校遊學團變校門口一日遊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地畢業生改去非洲工作 三年儲到一線城市首期？
內地畢業生改去非洲工作 三年儲到一線城市首期？
吳亦凡就強姦聚眾淫亂案上訴 二審開庭將擇期宣判
吳亦凡就強姦聚眾淫亂案上訴 二審開庭將擇期宣判
錄取分數差逾60分 內地現高考移民爭入重點大學
錄取分數差逾60分 內地現高考移民爭入重點大學
黑龍江中學體育館倒塌11死 家屬斥公安阻認屍（有片）
黑龍江中學體育館倒塌11死 家屬斥公安阻認屍（有片）
暑期檔票房破100億 《消失的她》等國產電影位居前三
暑期檔票房破100億 《消失的她》等國產電影位居前三
廣深將建第二高鐵 向南延線可銜接深圳北站連通香港
廣深將建第二高鐵 向南延線可銜接深圳北站連通香港
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款