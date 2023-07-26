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發改委：上半年水電發電量降逾兩成 電力保供壓力增

社會熱點 16:18 2023/07/26

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去年夏天內地缺電話題曾引發關注。國家發改委今日介紹稱，今年上半年，水電發電量按年降22.9%，進入主汛期後，西南地區主要流域來水依然偏枯，客觀上增加了電力保供的壓力。發改委採取三方面措施應對，目前不論是西南地區還是全國，電力安全穩定供應都得到有力保障。

國家發改委副秘書長歐鴻今日在記者會上介紹稱，入夏以來全國日調度發電量三創歷史新高，最高達到301.71億千瓦時，較去年峰值高出15.11億千瓦時；全國最高用電負荷兩創歷史新高，最高達到13.39億千瓦，較去年峰值高出4950萬千瓦。在需求較快增長、水電大幅減發交織疊加的複雜情況下，通過采取綜合措施，保障了全國電力安全穩定供應。

國家發改委經濟運行調節局負責人關鵬介紹，今年上半年，水電發電量按年下降22.9%，進入主汛期後，西南地區主要流域來水依然偏枯，客觀上增加了電力保供的壓力。

關鵬表示，已採取三方面應對措施，一是提前蓄水，保障水電頂峰能力。二是多能互補，提升火電和新能源的出力水平。三是充分發揮大電網的優勢，余缺互濟。

【內地限電】重慶各區商場今起只准營業5小時

關鵬表示，通過以上這些措施，妥善應對了水電出力不足的困難，目前不論是西南地區還是全國，電力安全穩定供應都得到了有力保障。

在用電需求側，關鵬表示，下一步將加大需求側資源開發利用力度。近年來，電動汽車、新型儲能、分布式電源、虛擬電廠等需求側新主體新業態不斷湧現，發改委鼓勵各類經營主體積極參與市場化需求響應，通過自主降低用電負荷來獲取相應收益。預計到2025年，各省需求響應能力達到最大用電負荷的3%—5%；其中年度最大用電負荷峰谷差率超過40%的省份，需求響應能力將超過5%。

責任編輯：尹航

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