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王毅晤土耳其外長：支持兩國企業用本幣貿易結算

國情動向 21:19 2023/07/26

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重新再任中國外長的王毅今日在安卡拉同土耳其外長費丹會談。

王毅說，雙方要用好中土政府間合作委員會等雙邊合作機制，促進「一帶一路」倡議和土「中間走廊」計劃深度對接，持續推進能源、教育、文化等領域合作。中方願進口更多土優質產品，支持兩國企業使用本幣進行貿易結算，鼓勵更多中國企業赴土投資興業。

中方願同土方加強在聯合國、二十國集團、上海合作組織等多邊框架下協調合作，共同發出新興市場國家的聲音，維護真正的多邊主義，維護全球供應鏈產業鏈穩定，反對單邊主義和「脫鈎斷鏈」等錯誤做法，為變亂交織的世界注入更多穩定性。

費丹表示，土方不認同中國經濟、科技“威脅論”，反對抹黑遏制中國發展，不允許在土耳其從事破壞中國領土完整的活動。土方願同中方一道，攜手共建“一帶一路”，推動建立多極世界。 雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。 王毅稍後亦會同土耳其總統埃爾多安會面。

人大常委會昨日晚間宣布免除秦剛外長職務，任命王毅兼任外長。王毅當時正在南非參加金磚國家安全事務高級代表會議，今日又馬不停蹄轉抵土耳其展開訪問。

責任編輯：袁瑋婧

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