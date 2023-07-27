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內地6月規上工業企業利潤按年跌8.3% 跌幅收窄

經濟脈搏 09:33 2023/07/27

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內地6月規模以上工業企業利潤按年下跌8.3%，跌幅較上月收窄4.3個百分點。上半年規上工業企業利潤下跌16.8%，跌幅較前五個月收窄2個百分點。

國統局工業司統計師孫曉解讀數據指，當月規上工業企業實現利潤總額7197.6億元人民幣，分季度看，二季度規上工業企業利潤下跌12.7%，跌幅較一季度收窄8.7個百分點。上半年規上工業企業利潤下跌16.8%，較前五個月、一季度分別收窄2、4.6個百分點，累計跌幅自年初以來逐月收窄，利潤穩步恢復。

上半年，41個工業大類行業中，30個利潤按年增速較一季度加快，或跌幅收窄、由降轉增，佔比超七成。其中，製造業帶動工業企業利潤改善作用較強，利潤跌幅較一季度收窄9.4個百分點。多數消費品製造行業利潤改善，13個主要消費品製造行業中，10個利潤按年跌幅較一季度收窄或由降轉增，佔76.9% 

不同類型企業利潤均有改善，上半年，大型、中型、小型企業利潤按年跌幅較一季度分別收窄4.1 、4.9和5.6個百分點，其中6月份小型企業利潤按年由跌轉增。私營、外商及港澳台商投資企業利潤跌幅較一季度分別收窄9.5和12.1個百分點。

總體看，工業企業利潤延續恢復態勢，下階段著力擴大有效需求，提高產銷銜接水平，激發經營主體活力，培育壯大發展新動能，推動工業經濟高質量發展。

責任編輯：陳建錫

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