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斐濟總理撞破頭急取消訪華 學者：很奇怪 但幫了他的忙

社會熱點 11:42 2023/07/27

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斐濟總理蘭布卡（Sitiveni Rabuka）在社交網站發布自己頭上貼膠布、白襯衫有血漬的影片，解釋自己為何取消受邀本週訪華及與中國國家主席習近平會晤的行程——他在看手機時絆倒，頭撞到了政府大樓入口處的門。出現意外而取消行程，這當然可以理解，但《紐約時報》指出，他曾經還以家中有喪事為由，取消會見來訪的中國高級外交官馬朝旭。

蘭布卡在Facebook發布影片表示，他取消了受邀於本周訪華的行程，因為他在看手機時絆倒，頭撞到了政府大樓入口處的門，「不知道是我的頭傷得更重，還是門傷得更重」。

他說，因為醫生必須在周五更換繃帶，「我必須通知中國，我將無法進行明4天晚上的旅行。」

蘭布卡頭上貼膠布，白襯衫上還帶有血漬（圖片來源：蘭布卡fb）

中國邀請蘭布卡前往四川成都，他將在世界大學生運動會（世大運）期間與習近平會晤。宣布蘭布卡訪華消息的中國駐斐濟大使館在Twitter上發表聲明稱，轉達中方對蘭布卡的誠摯問候，祝願他早日康復，對他無法訪華表示理解，並表示願再次向斐濟發出邀請。

蘭布卡的這段經歷意外引發討論。《紐約時報》指出，中國近年一直努力加強自身在太平洋島國的影響力，尤其是斐濟這個在太平洋島國中的經濟強國，該國經濟實力讓鄰國相形見絀。不過蘭布卡上任總理後，中國與斐濟的關係陷入不穩定，因蘭布卡曾說過可能會廢除與中國的警務合作協議，且稱會考慮承認台灣。

不僅如此，中國外交部副部長馬朝旭今年4月訪問斐濟時，蘭布卡也以要去哀悼一位去世的家庭成員為由取消會面。蘭布卡上個月訪問新西蘭時還暗示斐濟可能會進一步遠離中國，轉向澳洲和新西蘭等鄰國，這兩個國家均為美國盟友。他說，「如果我們跟中國的政治制度和價值觀都不一樣，那我們跟他們合作能得到什麼？」

新西蘭坎特伯雷大學政治學家陳永福對新西蘭一家新聞媒體表示：「可以說這是一次奇怪的事故，但幫了他的忙。」

責任編輯：尹航

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