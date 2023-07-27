內地年輕人興養芒果核 每日幫梳毛：是一種精神寄托

繼先前流行養「紙盒狗」後，內地年輕人再興起養「芒果核」熱潮，不僅每日為果核梳毛，更會為果核改名，記錄「飼養」過程，撰寫成長日記，將此視為一種精神寄托。

有「飼養」芒果核的主人介紹，養芒果核並非吃完拿去曬那麼簡單，需要先將果核揉搓沖洗，把多餘的果肉洗掉，再用牙刷刷到沒有黃色，然後用風筒吹乾且需要避免刷毛粘連，最後要在太陽下正反面暴曬，以確保果核完全乾燥，避免往後發霉。

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不少果核主人認為，芒果核洗乾淨毛茸茸的手感很好，摸起來可以緩解壓力。網民劉女士更為她的芒果核撰寫《芒果核日記》，已更新到第11篇。她説，自己分別為兩顆芒果核取名為「大毛」、「小毛」，在它們的毛變得乾燥時，還有不少網民在評論區提供護理芒果核「毛髮」的建議。

對於養芒果核風潮，網民反應兩極，有人將此比喻為學生宿舍養紙狗一樣，是一種精神寄託，直呼「好想養一個芒果核」；亦有網民認為年輕人不務正業、閒得無聊。

網民表示：

閒得無聊，出去走走都比這愛好強

類似於老大爺盤核桃，有什麽不務正業的

只要自己開心，又不會礙著別人，挺好的呀

這麼一看是有點可愛！下次吃芒果我也養一個

真的很可愛還有毛，安靜乖巧不搞破壞，簡直滿足了我對寵物的所有需求

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責任編輯：易燕丹

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