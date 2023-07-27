4年前在深圳拍裝甲車被捕 台商李孟居獲釋離境

▲ 李孟居親身央視節目，承認刺探機密。

在大陸被以間諜罪名判監的台商李孟居，本周獲釋並離開大陸。李自2019年8月從香港入境深圳後失蹤，隨後現身央視的節目，親口承認了刺探機密。

身在日本東京的李孟居接受英國廣播公司（BBC）專訪，他提到自己被捕應與他在深圳拍攝武警車隊有關，當時車隊位置距離他的住處僅50米，遂拿手機好奇地拍了幾張相。被捕後，他也不明白自己犯了甚麼罪，「為了早點出去，只好認罪認罰，讓自己早點出去才是最重要的，其他甚麼尊嚴先擺在一邊」。

李孟居最終被判處1年10個月刑期、剝奪政治權利附加刑2年。李孟居2021年服刑期滿，但因附加刑滿而不被批准離境。他在大陸四處旅行，兩年期間去了至少100個城市，期間仰賴存款、家人幫忙過活。李說，經過這次，他大概未來3年、5年都不會再去大陸。

台灣的陸委會今日（27日）表示，台灣人前往大陸所遇到的人身自由風險、不友善對待上升，包括幾天前一名大學教授應邀赴大陸進行兩岸智庫學術交流，入境時遭扣留及盤查4個小時。當局呼籲，為了降低風險，打算前往大陸進行學術交流、宗教活動的台灣人，如非必要，應暫時取消行程。

責任編輯：陳建錫