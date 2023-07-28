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住建部：落實好降首期比例、「認房不用認貸」等政策

國情動向 09:12 2023/07/28

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住建部部長倪虹與8家房地產及相關企業的負責人召開座談會，要求繼續鞏固房地產市場企穩回升態勢，大力支持剛性和改善性需求，進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款「認房不用認貸」等政策措施；繼續做好保交樓工作，加快項目建設交付。

倪虹表示，穩住建築業和房地產業兩根支柱，對推動經濟回升向好具有重要作用。要以工業化、數字化、綠色化為方向，大力推動建築業持續健康發展，充分發揮建築業「促投資、穩增長、保就業」的積極作用。要堅持系統思維、協同發力，通過科技創新和製度創新解決發展中遇到的問題。

要深化住房供給側結構性改革，強化科技賦能，提高住房品質，為人民群眾建造「好房子」。希望建築企業和房地產企業積極參與保障性住房建設、城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設，促進企業轉型升級和高質量發展。

企業負責人結合企業生產經營實際，分析了當前行業發展的現狀和趨勢，表達了對相關政策落實情況的真切感受，就推動行業健康發展提出了政策建議。

責任編輯：陳建錫

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