市場關注官方「認房不認貸」表述 京滬邊陲有望試行？

住建部對落實好「認房不認貸」政策的表述受到關注，市場分析指，這可能是一線城市政策放寬的突破口，雖較難全面實施，但有機會在京滬邊陲區域試行。

中指研究院指表示，目前多數城市首付比例已經降至監管部門要求的最低水平，即首套最低20%、二套30%，「認房又認貸」的城市主要是北京、上海、廣州、深圳、成都等大城市，且個別城市二套首付比例較高，如北京、上海首付比例最低60%、50%，政策使得在這些城市二套房的認購成本過高。

易居研究院研究總監嚴躍進稱表示，「認房不認貸」的政策如能夠在一線城市實施，將能非常明顯地降低尤其京滬等的改善型住房需求的首付和利率成本。中原地產首席分析師張大偉認為，「認房不用認貸」政策有利於企穩市場，預計不會在一線城市全面實施，可能會先在北京房山，上海臨港等偏遠區域試點。

「這證實了寬鬆的方向。」摩根大通的分析師指，總體而言，這一舉措是合理的，如果中國房地產銷售持續疲軟，預計寬鬆政策可能會加深。

「認房又認貸」是內地過去為防止樓市過熱而制定的限制措施，即房貸申請人但凡之前曾經有過房貸或曾經置業，只要其後再次買樓，不管是否已經還清房貸，均須就第二套房支付更高首付比例與利率。相反，「認房不認貸」即是不論是否有過貸款紀錄，只要當前名下無房產，就可按首套房貸款的標準辦理。

責任編輯：陳建錫