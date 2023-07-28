刀郎新歌《羅剎海市》走紅引多番解讀 網民：影射社會美醜顛倒

沉寂多年的內地歌手刀郎推出新專輯《山歌廖哉》，其中一首歌《羅剎海市》走紅，全網播放量突破10億次。社交平台上亦掀起一陣解讀潮，有人指刀郎借歌詞針砭時弊，影射社會美醜顛倒，也有人認為歌詞直指一些樂壇同行。

刀郎這首《羅剎海市》與蒲松齡《聊齋志異》中的一篇故事同名。話說一位叫馬驥的中原人去羅剎國經商，當地人以醜為美，以醜選官。在這個美醜顛倒的地方，人人對長相俊美的馬驥避之不及。後來馬驥把臉塗得漆黑，反獲交口稱讚，該國國王還因其「貌美」封他為官……

對於刀郎歌中「他見這羅剎國裏常顛倒，馬戶愛聽那又鳥的曲，三更的草雞打鳴當司晨」的表述，有網民解讀稱，這是在批判以金錢至上、以醜為美的社會現實；也有網民認為這是在評論歌壇往事，不少人更將歌曲與當年捲入「封殺」刀郎傳聞的四位明星那英、楊坤、汪峰、高曉松聯繫起來。

▲ 刀郎新專輯《山歌寥哉》封面截圖

刀郎的歌迷則認為，歌詞被如此解讀未免太過狹隘。中新網引述一位接觸過刀郎的業內人士稱，「以我對他的了解，不是這麼回事。我覺得他沒這麼小氣。」

南京大學文學院教授苗懷明接受南大新聞採訪時表示，刀郎重新演繹《羅剎海市》，選取的角度非常巧妙，重新演繹也是有深度的。用流行歌曲演繹古代小說名著，非常成功，值得肯定。

「我願意解讀為刀郎不是具體針對哪個人，這樣他的歌曲才更有意義。作為一個古代小說研究者，我支持刀郎的這種創新，很喜歡他的歌曲。」苗懷明表示，文學經典需要不斷進行新的解讀，在這方面刀郎的創新是有意義的。

責任編輯：易燕丹

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