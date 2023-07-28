  • 34°C
香港時間 : 2023728日 (週五) 17:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

成都世大運今開幕 習近平：團結應對全球性挑戰

國情動向 13:04 2023/07/28

分享：

分享：

第31屆世界大學生夏季運動會今晚在四川成都揭幕，國家主席習近平和夫人彭麗媛在成都金牛賓館舉行宴會，歡迎出席世大運開幕式的國際貴賓。

習近平和彭麗媛與來華出席開幕儀式並訪華的國際貴賓握手，互致問候並合影留念。當中包括，印尼總統佐科和夫人伊莉亞娜、毛里塔尼亞總統加茲瓦尼、布隆迪總統恩達伊施米耶、圭亞那總統阿里、格魯吉亞總理加里巴什維利，以及國際大體聯代理主席艾德。

習近平致辭時表示，要攜手世界青年，以青春的活力促進世界和平與發展；要弘揚大運會宗旨，以團結的姿態應對全球性挑戰，為國際社會匯聚正能量，合作開創美好未來；要深化交流互鑒，以包容的胸懷構建和而不同的精神家園，用欣賞、互學、互鑒的態度對待多種文化，弘揚全人類共同價值，譜寫推動構建人類命運共同體新篇章。

習近平指出，成都是歷史文化名城，也是中國最具活力和幸福感的城市之一。歡迎大家到成都街頭走走看看，體驗並分享中國式現代化的萬千氣象。

另外，習近平上午分別與圭亞那總統阿里，以及格魯吉亞總理加里巴什維利會面。

與阿里會面時，習近平表示中國正以高質量發展推進中國式現代化，將為圭亞那發展及中圭合作帶來新機遇，認為阿里此行對推動中圭關係發展具有重要意義。他呼籲站在中圭關係發展新起點上，兩國要做彼此信賴、相互倚重的好朋友，共享機遇、共迎挑戰、共謀合作、共促發展，推動構建更加緊密的中圭命運共同體。

與加里巴什維利會面時，習近平表示，中格雙方將發表聯合聲明，共同宣布建立中格戰略夥伴關係，把雙邊關係定位提高到新水平。中格關係健康穩定發展，雙方要共同努力，在新的起點上推動中格戰略夥伴關係更好發展，為兩國各自發展復興提供助力，為人類文明進步貢獻正能量。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

 

開啟hket App，閱讀全文
外交 政治 格魯吉亞 圭亞那 習近平 中國

上一篇文章

劉烈宏任國家數據局首任局長 此前任中國聯通董事長

下一篇文章

外交部網站重新顯示秦剛消息 部長簡歷完成更新

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

彭博：中國擬推動金磚擴容抗美 遭印度巴西反對
彭博：中國擬推動金磚擴容抗美 遭印度巴西反對
李強：推進更深更廣對外開放 吸引更多外企深耕中國市場
李強：推進更深更廣對外開放 吸引更多外企深耕中國市場
4年前在深圳拍裝甲車被捕 台商李孟居刑滿獲准離境
4年前在深圳拍裝甲車被捕 台商李孟居刑滿獲准離境
成都世大運今開幕 習近平：團結應對全球性挑戰
成都世大運今開幕 習近平：團結應對全球性挑戰
黨媒：年輕幹部要嚴私德 經得起形形色色誘惑
黨媒：年輕幹部要嚴私德 經得起形形色色誘惑
外交部網站重新顯示秦剛消息 部長簡歷完成更新
外交部網站重新顯示秦剛消息 部長簡歷完成更新
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款