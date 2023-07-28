習近平宣布成都世大運開幕 多國領袖出席開幕式

成都世界大學生運動會今晚8時，在四川成都東安湖體育公園主體育場開幕，國家主席習近平與夫人彭麗媛一同出席開幕式，印尼總統佐科等多國領袖亦出席。

習近平和彭麗媛中午在成都金牛賓館舉行宴會，歡迎出席世大運開幕式的國際貴賓。習致辭時表示，要攜手世界青年，以青春的活力促進世界和平與發展；要弘揚大運會宗旨，以團結的姿態應對全球性挑戰，為國際社會匯聚正能量，合作開創美好未來；要深化交流互鑒，以包容的胸懷構建和而不同的精神家園，用欣賞、互學、互鑒的態度對待多種文化，弘揚全人類共同價值，譜寫推動構建人類命運共同體新篇章。

習近平指出，成都是歷史文化名城，也是中國最具活力和幸福感的城市之一。歡迎大家到成都街頭走走看看，體驗並分享中國式現代化的萬千氣象。

訪華的國際貴賓包括，印尼總統佐科和夫人伊莉亞娜、毛里塔尼亞總統加茲瓦尼、布隆迪總統恩達伊施米耶、圭亞那總統阿里、格魯吉亞總理加里巴什維利，以及國際大體聯代理主席艾德。

另外，習近平上午分別與圭亞那總統阿里，以及格魯吉亞總理加里巴什維利會面。

與阿里會面時，習近平表示中國正以高質量發展推進中國式現代化，將為圭亞那發展及中圭合作帶來新機遇，認為阿里此行對推動中圭關係發展具有重要意義。他呼籲站在中圭關係發展新起點上，兩國要做彼此信賴、相互倚重的好朋友，共享機遇、共迎挑戰、共謀合作、共促發展，推動構建更加緊密的中圭命運共同體。

與加里巴什維利會面時，習近平表示，中格雙方將發表聯合聲明，共同宣布建立中格戰略夥伴關係，把雙邊關係定位提高到新水平。中格關係健康穩定發展，雙方要共同努力，在新的起點上推動中格戰略夥伴關係更好發展，為兩國各自發展復興提供助力，為人類文明進步貢獻正能量。

責任編輯：易燕丹

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