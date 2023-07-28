3部門發布輕工業穩增長方案 兩年培育50個300億級產業群

工信部、發改委、商務部聯合印發輕工業穩增長工作方案，提出今明兩年輕工業增加值平均增速4%左右，規上企業營業收入規模突破25萬億元（人民幣，下同），培育升級50個規模300億元以上的輕工特色產業集群。方案提到要加快發展鉛蓄電池、鋰離子電池等，擴大在新能源汽車、儲能等領域應用。

工作方案又提出一系列對輕工業企業的保障措施，包括加強政策支持，利用現有資金渠道，支持輕工企業智能製造、綠色製造和基礎領域技術突破；落實好支持中小微企業發展相關政策，提高中小微企抗風險能力；發揮國家產融合作平台作用，運用信貸、債券、基金、保險等各類金融工具和專項再貸款等政策工具，支持輕工企業創新發展。落實好穩外貿政策措施，進一步加大出口信用保險支持力度，優化匯率避險服務。

另外，積極開拓新興市場。指導輕工行業加強「一帶一路」、RCEP地區市場研究，引導企業合理安排產業佈局投資。推動自行車產業在廣西、海南等地建設國際化產業基地、研發中心和貿易中心。支持東南亞、中亞、東北亞等輕工產品邊境貿易專業市場建設。推動各地積極利用現有資金渠道支持中小微企業參加境外展會擴大訂單。加快推動通過中歐班列運輸輕工產品，支持跨境電商、海外倉等外貿新業態發展。

責任編輯：陳建錫