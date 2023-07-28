【神州快訊】煙台上半年GDP完成4705.65億元人幣 同比增7%

▲ 煙台市召開新聞發布會，介紹今年上半年煙台市經濟運行情況。

7月27日，山東煙台市召開「數說煙台看發展」主題系列新聞發布會，介紹2023年上半年煙台市經濟運行情況。從會上獲悉，今年上半年，煙台地區生產總值完成4,705.65億元（人民幣，下同），增長7％，分別高於全國（5.5%）、山東省（6.2%）1.5和0.8個百分點。

煙台錨定全年地區生產總值過萬億元目標，以更大的力度抓發展，經濟整體呈現「穩中有進、回升向好」的態勢。今年上半年，第一產業增加值180.91億元、增長4%，第二產業增加值2,021.49億元、增長8%，第三產業增加值2,503.25億元、增長6.5%。

投資保持合理增長 重大項目拉動作用顯著

上半年，煙台固定資產投資增長5.7%。其中，工業投資增長8.8%、高技術投資增長38.4%，分別高於煙台投資3.1和32.7個百分點。142個省級重點建設類項目開復工率85.9%，完成投資628.3億元，投資完成率58.9%，投資額、貢獻率排名均居山東省首位；400個市級重點建設類項目開復工率87%，完成投資1,575.6億元，投資完成率60.1%。

消費需求加速釋放 接觸性消費全面復蘇

上半年，煙台社會消費品零售總額增長7.8%，高於一季度2.1個百分點。批零住餐等接觸性消費，銷售額（營業額）分別增長13%、16.5%、18.6%、19%；文旅消費在迷笛音樂節、「參」入煙台 擁「鮑」大海夏日消費季等活動帶動下持續回升，接待遊客人次、旅遊收入分別增長23.1%和39.3%。大宗消費快速增長，發放汽車消費券1,600萬元、帶動汽車銷售約7億元，商品房銷售面積增長0.6%、較一季度提高8.3個百分點。

外貿總量保持全省前列 出口結構持續優化

上半年，煙台外貿進出口下降2.2%，其中出口下降4.3%、進口增長0.9%。總量實現2,183.7億元、居山東省第2位，進口902.7億元、創歷史新高。6月當月進出口461.1億元，環比增長33.5%，進口強勢反彈、單月增長22.4%。出口方面，上半年出口機電產品714.1億元、增長7.3%，佔出口總值55.7%，勞動密集型產品和農產品佔比同步減小。

（特約）