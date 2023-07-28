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杜蘇芮吹掀泉州體育館頂棚 網民憂影響五月天開騷（有片）

社會熱點 15:54 2023/07/28

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「杜蘇芮」上午9時55分在福建晉江沿海登陸，登陸時中心附近最大風力15級。有網民發布視頻指泉州海峽體育中心的頂棚被颱風掀起吹散，不少網民擔心會影響五月天八月的演唱會。

網民發布的視頻顯示，泉州海峽體育館屋頂及外牆的隔熱層被風吹得破破爛爛。據了解，五月天原定8月份在該場館開演唱會。28日，泉州海峽體育中心工作人員回應稱，目前體育場只是頂棚一些彩板表皮有掉落。「我們現在團隊都在現場，在做保障，其實沒有很嚴重，都可控。」後期將會進行維修。

工作人員同時表示，演出能否按原定日期舉行等具體事宜，需詢問主辦方。

有網民就找出多年前五月天主唱阿信在綜藝節目上回答演唱會打風的截圖，調侃演唱會會取消。

據中國氣象局消息，颱風「杜蘇芮」今天9時55分在晉江沿海登陸，登陸時中心附近最大風力 15 級（50 米/秒，強颱風級）。今天12時，颱風杜蘇芮的中心位於福建省南安市境內，中心附近最大風力13級（38米/秒）。

據東南早報報道，泉州市防汛抗旱指揮部28日消息，截至今日13時30分，受颱風「杜蘇芮」影響，泉州受傷114人（均為輕傷），全市累計上報積水路段383處，斷電用戶 500658戶，斷水19處，停水504戶。

責任編輯：袁瑋婧

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