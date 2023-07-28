青年失業率還有水份？ 官媒揭地方大學一招「創造」就業

內地2023屆高校畢業生就業「百日衝刺」行動正在開展，各高校採取措施幫助學生就業，教育部也明確要求加強就業數據的核查，但官媒調查發現，部分高校對就業率頂風作假。

新華社旗下期刊《半月談》報道，有學生表示，所在班級的輔導員在微信群組告訴他們，「找不到工作就在填表時寫『靈活就業』」、「碰到調查就說在做自媒體」；還有家長反映，學校要求「如果『就業三方協議』不蓋章就拿不到學位證」。一位高校就業指導中心負責人透露，最近進入高招時間，學校對外宣稱「90%的就業率」，實際上今年只有20%的畢業生找到工作。

報道指，就業率失真背後，高校有自身的利益考量。一段時間以來，就業率是衡量高校辦學水平的重要依據，其經費撥款、專業設置、招生規模、績效考核等等都與之掛鉤。就業數據不好看，不僅難跟上級教育主管部門交代，也會直接影響高校考核。在利益驅使下，部分高校為了粉飾數據，不惜「注水」作假。

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但如此作假，既掩蓋真實的就業信息，不利於精準施策，也是一次錯誤的誠信教育，危害不淺。值得關注的是，一些尚未就業的高校畢業生，不得已找門路來完成任務，滋生了網購平台上就業協議蓋章的「生意」。

今年6月，國家統計局發布的數據顯示，16至24周歲青年當中失業的總共有600多萬人。新形勢下，對畢業生的就業壓力更應該感同身受。有關學校要本著對學生負責、對上級負責和對自身負責的態度，實事求是地規範就業信息採集，拿出更加務實之舉，和全社會一道扎實地幫助學生就業創業。

報道強調，真實是做好就業信息採集的底線也是紅線，就業率「注水」問題決不能聽之任之，必須要嚴查嚴管。惟截至發稿，相關文章已從多個平台移除。

責任編輯：易燕丹

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