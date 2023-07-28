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日本防衛白皮書稱中國構成戰略挑戰 京嚴正交涉

國情動向 17:47 2023/07/28

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日本今日（28日）公布2023年年度國防白皮書，把中國定義為對國際秩序「最大戰略挑戰」，指中國試圖單方面改變現狀的活動愈發活躍，日方嚴重關切中俄在周邊的軍事活動，並對台海軍事平衡向中國有利方向傾斜表示擔憂。外交部表批評日方粗暴干涉內政，刻意渲染所謂中國威脅，已向日方提出嚴正交涉。

這是去年12月《國家安全保障戰略》等3份安保相關文件制定後首份白皮書，內文闡述了3份文件的內容，新增關國家安全保障戰略、國家防衛戰略等章節。

新版白皮書提到，中國近年的對外姿態對國際社會構成最大戰略性挑戰，過去10年間，中國迅速地加強軍事力量，軍費增加了2.2倍，現代化海軍、空軍戰鬥力增加1.6和2.2倍，核彈頭數量增加1.5倍至350枚，海警船進入日本毗連區域、領海的次數也數倍地上升。另中國在2035年將可能擁有1500枚核彈頭。

同時，俄羅斯侵略烏克蘭後，繼續在遠東積極開展軍事活動，並出現中俄加強戰略協作的跡象，兩國多次進行轟炸機的聯合飛行和艦隊巡航，這是明確企圖對日本示威的活動，從日本和地區安全保障的角度出發，令人強烈擔憂。另外，中國也進一步在台灣周邊增加了軍事活動，軍機進入台空域的次數上升。

白皮書提到日本三大防衛目標，包括營造不允許靠力量單方面改變現狀的安全保障環境、與盟友同合作應對靠力量單方面改變現狀的企圖，以及提前掌控局勢及時阻止並排除攻擊。日方需加強自身的防衛體制，根本性地增強防衛力量，增加日美同盟的威懾力和應對能力，並盡可能多的國家加強合作。

中國外交部批評日本的防衛白皮書內容是粗暴干涉中國內政，肆意抹黑中方正常的國防發展建設和海空軍事活動，刻意渲染所謂中國威脅，製造地區局勢緊張，中方強烈不滿和堅決反對，已嚮日方提出嚴正交涉。近年日方不斷增加防衛預算，修改防衛政策，謀求突破性軍力發展，已經引發外界對日本是否仍然堅持和平發展道路的強烈擔憂。中方敦促日方深刻反省侵略歷史，停止渲染周邊安全威脅，為自身強軍擴武尋找藉口，以實際行動取信于亞洲鄰國和國際社會。

責任編輯：陳建錫

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