▲ 另一颱風卡努迫近中國 杜蘇芮致福建72萬人受災

颱風「杜蘇芮」在福建登陸後繼續移入內陸其他省份，持續為中國東南沿海地區帶來雷雨天氣。一風未平一風又起，另一颱風「卡努」，正在菲律賓對開西太平洋向西北移動，預計吹向台灣北部、福建和浙江一帶。「杜蘇芮」至今在福建令72.5萬人受災，121萬戶停電，預計直接經濟損失1.77億元人民幣。

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中央氣象台指出，今年第5號「杜蘇芮」周六（29日）早晨6時中心位於江西省九江市境內，預計以每小時30公里左右的速度向北偏西方向移動，即將移入安徽南部地區，強度繼續減弱。

福建省防汛辦通報，據初步統計，截至周五傍晚，「杜蘇芮」造成福建9個設區市72.5萬人受災，緊急避險轉移31.06萬人，緊急轉移安置12.44萬人；121萬戶因災停電，預計直接經濟損失1.77億元人民幣。

「杜蘇芮」周五早上在福建晉江沿海登陸，登陸時中心附近最大風力15級（50米/秒，強颱風級），成為1949年以來登陸福建的第二強颱風。

另一方面，今年第6號颱風「卡努」周五（28日）在菲律賓以東洋面生成，預計以每小時15-20公里的速度向北偏西方向移動，強度逐漸加強，向中國東部近海靠近，料於周一（31日）前後開始影響福建省北部沿海海區、閩東漁場、閩外漁場和釣魚島海域。

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責任編輯：連兆鋒