▲ 揭秘大運會開幕式 點燃火炬為何多達31人？

第31屆世界大學生夏季運動會，周五（28日）中國成都東安湖體育公園主體育場開幕，國家主席習近平與夫人彭麗彭，印尼總統佐科等多國領袖出席。成都大運會開幕式以「成就夢想」為主題，同時展示了「蜀錦」、「小辣椒」、川劇變臉等四川特色。

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成都大運會開幕式的「陽光」元素無處不在，貫穿整個開幕式。入場環節，兩位大學生運動員在場上奔跑，他們走過的腳步逐漸變成火光，成為一條光芒之路，象徵青春之火生生不息。

青春追夢者向前奔跑，腳下的光芒不斷延伸，大運會會徽依次從1959年的首屆一直顯現到2023年的第31屆。

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總導演陳維亞向新華社表示，這一幕的設計主題叫「榮耀歷程」——向過去30屆大運會致敬，這個環節在此前的大運會開幕式中很少涉及。

運動員入場儀式上，一條用「蜀錦」鋪就的「錦繡之路」不斷伸展，畫面唯美而富有詩意，象徵為入場的全世界大學生們編織出夢想之路。

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陳維亞說，蜀錦是一種盛產於成都地區的絲織物，有兩千多年歷史。成都自古以蜀錦聞名，又稱「錦城」「錦官城」。唐代詩人杜甫詩作《春夜喜雨》中曾有「曉看紅濕處，花重錦官城」的詩句，描述的就是春雨之後成都繁花似錦的美景。

此外，鮮艷的「小辣椒」引導員服裝以四川辣椒為靈感，顏色以熱烈活潑的辣椒紅為主色，突出了成都火熱的城市個性，而川劇變臉則將現場氣氛進一步點燃。

點火炬環節，31名火炬手共同點燃的「太陽神鳥」圖案聖火盤光芒四射，盤旋上升，引燃象征太陽神鳥12道金芒的空中焰火，焰火傳遞，最終點燃場外的主火炬塔。

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這一史無前例的點火儀式，從未在開幕式彩排演練中出現過，到最後一刻才揭曉謎底。

陳維亞說：「31名火炬手共同點燃的是成都大運會的夢想之火，也點燃了世界大學生共同推進和平與發展的希望之火，更點燃了共同構建人類命運共同體的奮進之火。」。

「火炬手的選擇和點火方式代表著我們都是夢想追尋者和實踐者。」陳維亞解釋說，當大家都努力去追逐夢想，我們的民族就有源源不斷的動力。「有了夢想，我們的步伐就有了方向，追尋的過程也有了底氣和力量。就像我自己，不斷努力突破，從2001年到2023年，也是一個一直在追夢的過程。」

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責任編輯：連兆鋒