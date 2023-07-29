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玻利維亞使用人民幣 南美第三國 路透直指挑戰美元霸權

國情動向 14:14 2023/07/29

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玻利維亞使用人民幣 南美第三國 路透直指挑戰美元霸權

玻利維亞官員表示，該國已開始使用中國人民幣為貿易結算貨幣，形容這是順從「國際貿易層面上的一個潮流」。玻利維亞是繼巴西、阿根廷後，南美第三個使用人民幣結算的國家。路透社稱，玻利維亞政府決心減少依賴美元，稱這是對美元霸權的挑戰。

玻利維亞經濟部長蒙特內格羅（Marcelo Montenegro）日前指出，玻利維亞人民幣交易金額，在今年5月至7月達2.78億元，佔外貿總額10%，比率料會進一步擴大。

蒙特內格羅稱，香蕉、鋅和木材出口商，以及汽車進口商都在以人民幣交易。「這是一個良好的開端。」

他說：「中國是世界最大出口國。一個出口大國會希望收取甚麼貨幣來交換它的商品？不是美元，是它自己的貨幣。」

玻利維亞國有銀行官員透露，該國進出口商分別在今年2月和3月開始，就能以中國人民幣和俄羅斯盧布交易。蒙特內格羅表示，玻利維亞政府正推動在國內設立中資銀行。

較早前，玻利維亞與中國及俄羅斯企業簽署協議，合作開採「天空之鏡」烏尤尼鹽沼（Uyuni Salt Flat）附近鋰礦，總投資額超過14億美元。玻利維亞總統阿爾塞（Luis Arce）曾表示，不想國家的鋰礦被美國瞄準。

中俄與玻利維亞合作開採鋰礦 玻總統曾稱不想被美國瞄準

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責任編輯：連兆鋒

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