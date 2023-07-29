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杜蘇芮減弱為何仍導致華北暴雨？濟南啟動「開船模式」

社會熱點 16:04 2023/07/29

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杜蘇芮減弱為何仍導致華北暴雨？濟南啟動「開船模式」

颱風「杜蘇芮」在華南登陸並減弱為風暴，但對中國天氣影響並未減少，範圍甚至超出華南。「杜蘇芮」為北京、天津等華北多地帶來極端暴雨，山東濟南開啟「開船模式」，周五（28日）下班時間多處道路變為河流，居民大受影響。杜蘇芮減弱，為何將導致千里之外京津冀極端強降雨？

點擊圖片放大

中央氣象台解釋，這次華北暴雨有4大原因。

1.副高引導北上

「杜蘇芮」登陸時，位於其東側的副高呈現出一種接近「方形」的形態，於是在副高西側南風氣流的引導下，「杜蘇芮」殘餘環流又一路北上，繼續播灑降水。

2.另一高壓脊橫亙阻擋，「杜蘇芮」殘餘環流停滯華北

隨著其不斷向北移動，大氣環流的形勢也將發生變化，副高與西部的另一個高壓脊互相連通，形成一個「高壓壩」，橫亙在「杜蘇芮」殘餘環流的北方。而受陸地摩擦影響已經「元氣大傷」的「杜蘇芮」，無力沖破前方高壓的阻攔，只得在華北地區放慢腳步。

3.急流輸水

與此同時，在「杜蘇芮」殘餘環流及其東北側副高之間形成一條急流，可以將水汽源源不斷地從海上輸送到華北地區，為持續的降水提供充足的「原材料」。

4.地形擡升

而急流遇到太行山、燕山等地形時被迫擡升，這有利於水汽凝結成雨，進一步為強降水助一臂之力。

於是，在大氣環流形勢和地形等因素的共同作用下，「杜蘇芮」殘餘環流得以深入我國北方數日，在遙遠的華北地區繼續制造極端暴雨。

但需要注意的是，上述因素並非按照1234依次就位，而是共同作用。

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責任編輯：連兆鋒

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