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北京深圳齊表態 支持兩類住房需求促樓市健康發展

經濟脈搏 15:03 2023/07/30

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中央政治局會議定調「適時調整優化房地產政策」、住建部明確政策支持方向後，兩大一線城市住建局相繼表態，支持居民剛性和改善性住房需求。業內人士認為，此次表態信號意義重大，意味著近期購房政策方面會有寬鬆的做法。

北京市住建委發布消息稱，將堅持穩中求進工作總基調，結合北京房地產市場實際情況，會同相關部門抓緊抓好貫徹落實工作，大力支持和更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進北京房地產市場平穩健康發展。

深圳市住建局也表示，將結合深圳房地產實際情況，會同市有關部門、中央駐深機構和各區抓好貫徹落實，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，扎實推進保交樓工作，切實維護房地產市場秩序，促進深圳房地產市場平穩健康發展。

易居研究院研究總監嚴躍進指出，北京市住建委明確「會同相關部門抓緊抓好貫徹落實工作」，說明北京當前會積極做政策的調整，且會有組合拳。預計這裡的「相關部門」主要是指金融部門和財稅部門。其中金融部門的政策或涉及到首付比例、貸款利率、認房認貸政策等領域。

同時，北京市住建委此次提及「結合北京房地產市場實際情況」，也說明政策的調整會基於市場情況進行。從北京當前房地產市場情況看，二手樓市場明顯降溫，壓力較大，且新樓市場也受此類市場的影響。換句話說，此類市場薄弱環節都是後續政策會積極調整的地方。

嚴躍進認為，此次北京市住建委的表態具有信號意義，説明各地近期會有各類動作或大招。另外，也說明一線城市有政策寬鬆的可能，且預計在8月份就會出台相關政策，比如可以針對郊區市場放鬆、針對二手樓方面進行放鬆。

政治局會議：適應房地產市場供求新形勢 適時調整政策

政治局會議定調「樓市發生重大變化」 專家指釋出三重訊號

責任編輯：易燕丹

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