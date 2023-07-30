習近平考察陝西漢中 籲擴大中華文化影響力

國家主席習近平結束在四川的考察調研，在返回北京途中，到陝西漢中考察，強調要擴大中華文化的影響力，並保護好漢江及其支流這一區域的濕地資源。

習近平出席成都世大運開幕式後，在返回北京途中，到陝西省西南部漢中市考察。他提到自己曾在2008年汶川大地震抗震救災時到訪漢中，這次來看到發展變化很大，城市井然有序，感到很欣慰。

習近平參觀漢中市博物館有關歷史文物展陳，了解漢中歷史文化、文物保護情況，表示要發揮好博物館保護、傳承、研究、展示人類文明的重要作用，擴大中華文化的影響力。習近平還到天漢濕地公園考察，強調漢江及其支流是南水北調中線工程的主要水源匯集區和供給地，保護好這一區域的濕地資源責任重大、意義深遠。

習近平在成都世大運開幕式舉行前，於周二至周四在四川考察，強調要推動新時代治蜀興川再上新台階，奮力譜寫中國式現代化四川新篇章。

期間，習近平走訪廣元市劍閣縣翠雲廊，聽取古蜀道發展歷程、翠雲廊整體情況介紹，強調要鞏固發展新時代生態文明建設成果，並囑咐當地負責人要把古樹名木保護好，把中華優秀傳統文化傳承好。他又到訪位於德陽市的三星堆遺址，聽取四川省委和省政府的工作滙報，對四川各項工作取得的成績給予肯定。

習近平強調，四川是中國發展的戰略腹地，在國家發展大局特別是實施西部大開發戰略中，具有獨特而重要的地位。要依托製造業的獨特優勢，積極服務國家產業鏈供應鏈安全，高質量對接東部沿海地區產業新布局。

同時要科學規劃建設新型能源體系，促進水風光氫天然氣等多能互補發展；要抓住種子和耕地兩個要害，加強良種和良田的配套，打造新時代更高水平的「天府糧倉」，強化糧食和戰略性礦產資源等生產供應，打造保障國家重要初級產品供給戰略基地。

責任編輯：易燕丹

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