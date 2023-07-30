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中央氣象台續發紅色暴雨預警 北京停工停課：非必要不外出

社會熱點 16:12 2023/07/30

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颱風杜蘇芮殘餘環流持續北上，上周六（29日）起，華北、黃淮一帶的降雨逐漸鋪展，中央氣像台今日繼續發布暴雨紅色預警。受惡劣天氣影響，北京呼籲市民非必要不外出，並關閉全市所有景區。

氣象台預計，今日上午8時起的24個小時內，河北、北京、天津、山西中東部、河南北部、山東中西部等地有大到暴雨。其中，北京部分地區會有特大暴雨，雨量達250至400毫米。

北京市發布暴雨紅色預警，市防汛指揮部啟動防汛紅色一級預警響應，呼籲市民非必要不外出。直至預警解除為止，除保障城市運行及民生服務外，各企業事業單位非必要不要求員工到崗上班；學校停止全部線下教學活動和野外教學活動。

北京天安門廣場關閉四天直至周二（8月1日）晚，故宮博物院今明兩天（30至31日）亦臨時閉館。市文旅局發布安全提示稱，全市所有景區關閉，暫停旅行社旅遊活動，以及各類演出活動，各區、各相關單位要督促處理好關閉和暫停引發的善後事宜。

杜蘇芮減弱為何仍導致華北暴雨？濟南啟動「開船模式」

另一颱風卡努迫近中國 杜蘇芮致福建72萬人受災

責任編輯：易燕丹

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