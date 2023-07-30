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廣州市住建局：將盡快推出樓市政策措施

經濟脈搏 16:43 2023/07/30

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住建局要求落實認房不認貸等政策措施後，廣州市住建局今日（30日）發布消息指，將結合廣州實際盡快推出有關政策措施。

據南方網報道，廣州市住房和城鄉建設局表示，正認真學習領會中央政治局會議精神，按照倪虹部長在有關座談會上的講話要求，在市委、市政府領導下，堅持穩中求進工作總基調，實事求是抓緊推進落實，將結合廣州實際儘快推出有關政策措施，大力支持、更好滿足剛性和改善性住房需求，促進廣州房地產市場平穩健康發展。

近日，住建部召開企業座談會，提出要繼續鞏固房地產市場企穩回升態勢，大力支持剛性和改善性住房需求，進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款「認房不用認貸」等政策措施。

這也是繼7月24日中共中央政治局召開會議指出「要適應我國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展」後，國家部委對相關政策的最新發聲。

昨日，北京和深圳住建局相繼表態將將結合當地房地產實際情況，會同市有關部門抓好貫徹落實。

北京深圳齊表態 支持兩類住房需求促樓市健康發展

市場關注官方「認房不認貸」表述 京滬邊陲有望試行？

責任編輯：袁瑋婧

 

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