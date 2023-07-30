習近平視察西部戰區空軍 要求深入推進軍事鬥爭準備

新華社報道，在八一建軍節來臨之際，中共總書記、中央軍委主席習近平，上周三（26日）到西部戰區空軍視察，強調要加快提高部隊現代化水平，堅決完成黨和人民賦予的各項任務，緊貼任務需要，適應特殊環境，深入推進軍事鬥爭準備。

習近平提出，要周密組織日常防空，確保空防安全，推動新裝備新力量加快形成戰鬥力，有機融入作戰體系。要統籌航空兵部隊和地導、雷達、電子對抗等部隊發展，推動作戰能力整體提升。要堅持不懈大推動實戰化軍事訓練，加強實案化對抗性訓練，加強重難點課目專攻精練，提高訓練質量和水平。

習近平又指出，要確保黨從思想上政治上組織上牢牢掌握部隊。要扭住高層黨委，堅持以上率下、從嚴要求，提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，提高領導備戰打仗能力，把黨委班子自身建設搞過硬。要高度重視加強基層黨組織建設，把每個基層黨組織都鍛造成堅強戰鬥堡壘，推動基層建設全面進步、全面過硬。要堅持嚴的基調不動搖，壓緊壓實各級管黨治黨政治責任，把正風肅紀反腐不斷向縱深推進。



責任編輯：蒯宇澄

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