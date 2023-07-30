  • 28°C
香港時間 : 2023730日 (週日) 19:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

習近平視察西部戰區空軍 要求深入推進軍事鬥爭準備

國情動向 19:06 2023/07/30

分享：

分享：

新華社報道，在八一建軍節來臨之際，中共總書記、中央軍委主席習近平，上周三（26日）到西部戰區空軍視察，強調要加快提高部隊現代化水平，堅決完成黨和人民賦予的各項任務，緊貼任務需要，適應特殊環境，深入推進軍事鬥爭準備。

習近平提出，要周密組織日常防空，確保空防安全，推動新裝備新力量加快形成戰鬥力，有機融入作戰體系。要統籌航空兵部隊和地導、雷達、電子對抗等部隊發展，推動作戰能力整體提升。要堅持不懈大推動實戰化軍事訓練，加強實案化對抗性訓練，加強重難點課目專攻精練，提高訓練質量和水平。

習近平又指出，要確保黨從思想上政治上組織上牢牢掌握部隊。要扭住高層黨委，堅持以上率下、從嚴要求，提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，提高領導備戰打仗能力，把黨委班子自身建設搞過硬。要高度重視加強基層黨組織建設，把每個基層黨組織都鍛造成堅強戰鬥堡壘，推動基層建設全面進步、全面過硬。要堅持嚴的基調不動搖，壓緊壓實各級管黨治黨政治責任，把正風肅紀反腐不斷向縱深推進。


責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
國防 中國共產黨 空軍 軍事 政治 習近平 中央軍委

下一篇文章

習近平考察陝西漢中 籲擴大中華文化影響力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

黨媒：年輕幹部要嚴私德 經得起形形色色誘惑
黨媒：年輕幹部要嚴私德 經得起形形色色誘惑
玻利維亞使用人民幣 南美第三國 路透直指挑戰美元霸權
玻利維亞使用人民幣 南美第三國 路透直指挑戰美元霸權
外交部網站重新顯示秦剛消息 部長簡歷完成更新
外交部網站重新顯示秦剛消息 部長簡歷完成更新
國防部回應日本防衛白皮書：固守錯誤對華認知
國防部回應日本防衛白皮書：固守錯誤對華認知
習近平宣布成都世大運開幕 多國領袖出席開幕式
習近平宣布成都世大運開幕 多國領袖出席開幕式
彭博：中國擬推動金磚擴容抗美 遭印度巴西反對
彭博：中國擬推動金磚擴容抗美 遭印度巴西反對
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款