山西礦企19年瞞報事故40起、43人亡 16官員被查

山西代縣精誠礦業被揭露5年間有30多名礦工因生產安全事故死亡被瞞報，山西省聯合調查組今日發布通報指，精誠礦業自2003年成立以來19年內先後瞞報生產安全事故40起、死亡礦工43人。截至目前，已對16名涉嫌嚴重違紀違法的公職人員立案審查調查並採取留置措施。

內媒中國新聞周刊日前刊登《山西代縣礦工死亡瞞報事件調查》報道，指出從2007年至2022年「9·1」滑塌事故發生，精誠礦業有30多名礦工因生產安全事故死亡被瞞報。

與受害人家屬簽訂「封口協議」

山西省聯合調查組在通報指出，報道發出後，山西省立即組建由省紀委監委、省公安廳、省應急廳等部門參加的聯合調查組進駐忻州市代縣，依規依紀依法對代縣精誠礦業有限責任公司（以下簡稱精誠礦業）礦工死亡瞞報事件進行提級調查處置。

經查，精誠礦業在不同礦洞組織開採作業，單個礦洞一般3至5人，發生亡人事故後，礦企封鎖消息、隱匿不報，並把遇難礦工家屬分別安排在外地單獨談判，通過威逼利誘、私下達成高額賠償、簽訂「封口協議」等方式，蓄意逃避責任、逃避處罰、逃避懲處。

精誠礦業承包人涉黑涉惡

調查組還查出，2004年初，精誠礦業承包人金富軍開始涉足代縣鐵礦開採行業。2006至2018年間先後承包代縣多個鐵礦開採業務，通過分包礦坑、投資入股、找活幹、包食宿、給錢花等手段，先後將同鄉和部分當地人籠絡在身邊。再透過承包礦山交易、強迫交易、開設賭場等手段攫取錢財，形成黑社會組織，涉及多項罪名及犯罪事實。

調查組發現，相關地區監管部門沒有對精誠礦業進行有效的安全生產監督檢查，未及時發現和徹底查處礦企瞞報行為。事後整改卻「蜻蜓點水」，既沒有現場查核，更沒有效果回饋，縱容精誠礦業非法違規行為屢次發生。

截至目前，公安機關已依法對包括精誠礦業主要負責人潘某某、王某某在內，涉嫌不報安全事故罪、重大責任事故罪、重大勞動安全事故罪的28名嫌疑人，採取刑事強制措施。

紀檢監察機關正在深挖徹查瞞報背後存在的權錢交易、利益輸送、失職瀆職等腐敗問題及「保護傘」。截至目前，已對16名涉嫌嚴重違紀違法的公職人員立案審查調查並採取留置措施。

對上述犯罪嫌疑人和涉嫌嚴重違紀違法的公職人員，將依規依紀依法處理，對其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。

責任編輯：袁瑋婧